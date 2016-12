Meghalt Richard Adams, a Watership Down írója

Kilencvenhat éves korában december 24-én életét vesztette a Watership Down című regénnyel világszerte ismertté vált író, Richard Adams – írta a The New York Times. Az 1972-es klasszikus mű magyar nyelven 1992-ben jelent meg Gesztenye, a honalapító címmel.

hirdetés

Homéroszi eposzok inspirálták a nyulak történetét

Adams első műve volt a Watership Down, amelynek főhősei menekültsorsra jutó nyulak, akik kotorékuktól elvándorolva alapítanak új otthont. A homéroszi eposzok által inspirált műben az állatok saját nyelvvel, közmondásokkal, mitológiával rendelkeznek. Az allegorikus regény szabadságról, zsarnokságról, szabad és elnyomó államról szól, és vallásos utalások is jellemzik. Megjelenik benne például a mitológiai alak, El-ahrairah, akit a nyulak istenítenek, bár Adams utóbb arról beszélt, hogy nem istenként imádják, csupán szenvedélyesen hisznek benne.

A rendkívül eredeti történetet számos kiadó visszautasította először, míg végül egy kis kiadó, a Rex Collings 2500 példányban piacra dobta. A brit kritikusok rögtön hanyatt vágták magukat, a művet az Orwell-féle Állatfarmhoz, valamint J. R. R. Tolkien és Jonathan Swift írásaihoz hasonlítva. Egy évvel később így már a Penguin Books is kihozta a könyvet, az Egyesült Államokban pedig a Macmillan jelentette meg 1974-ben.

A szerzőnek még a vadon élő nyulak hiteles bemutatása is fontos volt, bár többen bírálták is, amiért számos elemet vett át R. M. Lockley tudományos művéből, az 1964-es The Private Life of the Rabbitből. Adams ugyanakkor barátságot is kötött Lockley-val, 1982-ben pedig közösen jegyezték a Voyage Through the Antarctic című könyvet.

hirdetés

Lányainak kezdte mesélni a történetet

Adams 1920. május 9-én született Angliában, az egyetemen pedig újkori történelmet tanult. A brit hadsereg tagjaként szolgált a második világháborúban, majd 1946-ban leszerelt, és minisztériumi munkát vállalt. A Watership Down történeteit lányainak kezdte mesélni, akik ragaszkodtak hozzá, hogy írja meg mindezt regényben is. Magyarul az 1977-es The Plague Dogs jelent még meg tőle, Gazdátlanok címmel. Ismert könyvei még a The Girl in a Swing (1980), a Maia (1984), a Traveller (1988) és a Daniel (2006).