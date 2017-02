Megtalálták Walt Whitman elveszett regényét

Walt Whitman Fotó: George Collins Cox / Wikipédia

Százhatvanöt év után bukkantak rá Walt Whitman elveszett regényére, a The Life and Adventures of Jack Engle-re – számolt be róla a The Guardian. A bosszúállós fantasy egy New York-i vasárnapi lapban jelent meg még az 1800-as évek közepén, közlésének indulásáról pedig a The New York Times adott hírt 1852. március 13-án. Bár név nélkül publikálta, a regény története illeszkedik egy a költő jegyzetfüzetében talált vázlathoz. Eddig viszont azt hitték a Whitman-kutatók, hogy a szerző utóbbi ötletét elvetette.

hirdetés

A regényre a Houstoni Egyetem egyik diákja, Zachary Turpin bukkant rá a manhattani Sunday Dispatch című lapban. 1852-ben, folytatásokban jelent meg a mű, amit a szerző akkor írt, mikor elkezdett dolgozni három évvel később megjelentetett kötetén, a Fűszálakon (Leaves Of Grass).

A regény középpontjában egy korrupt ügyvéd, Covert úr áll, aki megpróbál kiforgatni egy nőt, Marthát az örökségéből. Munkatársa, Jack próbálja Marthát menteni, és közben rájön, hogy sorsa menthetetlenül összefonódott a nőével. A dickensi stílusban megírt regény életrajzi elemeket is tartogathat: Whitman apját is épp egy New York-i ügyvéd verte át.

Eddig keveset tudtunk arról, a szabadverseiről ismert költő miként váltott prózáról lírára, ezért is mondható rendkívülinek a mostani felfedezés. A regényt a The Walt Whitman Quarterly Review ingyenesen elérhetővé tette az interneten, a könyvváltozatot pedig a University of Iowa Press adja ki.

Walt Whitman 1819. május 31-én született New Yorkban, egyik legfontosabb kötete, a Fűszálak pedig 1855-ben jelent meg. Szabadversekben írta meg a harcmezők költészetét, William Blake is hathatott rá, magyarra pedig Babits, Kosztolányi és Szabó Lőrinc is fordították műveit.

hirdetés