Megtörhet a Cinema City hazai egyeduralma

Újabb budai moziját veszti el a Cinema City, miután a MOM Park január 23-tól megvonja az üzemeltetési jogot a cégtől, és egy másik üzemeltetővel dolgozik tovább. A 444.hu írta meg hétfőn, hogy a hegyvidéki bevásárlóközpont mozija technikai okokra hivatkozva váratlanul bezárt, majd néhány órával később újra megnyitott. A Cinema City PR- és marketingigazgatója, Buda Andrea akkor arról tájékoztatta a hírportált, hogy az üzemeltető és a pláza nem tudott megállapodni egymással, de amint a bezárás híre elterjedt, a termeket mégis kinyitották.

Hétfő este a MOM Park közleményben tisztázta az ügyet: a bevásárlóközpontban január 23-ig működik a Cinema City, azt követően a mozit egy nemzetközi cég veszi át, amely eddig nem volt jelen Magyarországon.

Tavaly szeptember 11-én hasonló körülmények között zárt be a Cinema City mindkét mozija a Mammut bevásárlóközpontban. Ezek azóta sem nyitottak újra, bár a pláza akkor azt ígérte, új üzemeltetővel december közepén ismét elindul a vetítés. A Mammut honlapján most azt olvashatjuk, a mozi hamarosan megnyitja kapuit, tájékoztatásuk szerint „az országban egyedülálló, 4K-s vetítővel, fekvőmoziként” indulnak újra januárban.

Filmélmény vízszintesen

Magyarországon Buda Bed Cinema néven Óbudán 2014 novembere óta működik már egy ágymozi. Ez a megnyitásakor igazi kuriózum volt: összesen négy fekvőmozi volt akkor a világon, és az óbudai volt az első a kontinensen. Azóta több hasonló intézmény nyitotta meg kapuit, a vízszintes filmélmény rajongói elsősorban Délkelet-Ázsiában hódolhatnak szenvedélyüknek, de már Moszkvában is fekhetünk a vászon előtt: egy helyi mozi IKEA-hálószobabelsőkből alakította ki a vetítőtermét.

A Cinema City izraeli tulajdonú hálózat, amely Izraelben és Európában működtet mozikat. Első filmszínházuk 1929-ben nyílt meg – az egykori palesztinai brit mandátum területén – Haifában, Budapesten elsőként 1997-ben nyitottak mozit. A cég 2011-ben került szinte monopolhelyzetbe Magyarországon, amikor fúzióval felvásárolták a Palace Cinemas üzemeltetőt, így a piac 80-85 százalékát uralja. A fúziót a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jogszerűnek találta; úgy ítélték meg, hogy a koncentráció nem korlátozza a versenyt.

A GVH tanulmányban fejtette ki, miért nem aggályos a jókora piaci fölény, és azt is, mi kellett ennek eléréséhez. Mint írták, a Palace felvásárlása mellett a digitális vetítésre való átállás is segítette a Cinema Cityt, hiszen a kisebb piaci szereplők nem tudták finanszírozni a technikai átalakításokat. Csak összehasonlításképp: egyetlen mozitermet körülbelül 30 millió forintból digitalizált a Cinema City, ez az egész országra viszonyítva nagyjából ötmilliárd forintos beruházást jelent. De a WestEndben található mozijuk kétmillió euróból (körülbelül 600 millió forint) újult meg.

Vászonhasználati díj

Hogy a filmstúdióknak és a forgalmazóknak is előnyös digitális átállás költségeit ne csak a moziüzemeltetők viseljék, a nemzetközi példákhoz igazodva itthon is bevezették a vászonhasználati díjat. Ezt a forgalmazók térítik meg a digitális moziknak. A GVH szerint fair tehermegosztásnak azonban több hátulütője is van. A hazai forgalmazási piac jelentős szeletét a vezető amerikai stúdiókkal szerződésben álló forgalmazók, az InterCom, a UIP Duna és a Cinema City saját terjesztője, a Fórum Hungary fedi le. A vászonhasználati díjat esetükben az amerikai stúdiók magukra vállalják, ami komoly előnyt jelent a kisebb, művészfilmekre szakosodott forgalmazókkal szemben.

A díj ugyanakkor megakadályozza, hogy a forgalmazók elárasszák filmjeikkel a mozikat, ami tovább növelné a nagy stúdiók blockbustereinek fölényét. Hiszen ha a mozik szinte korlátlanul válogathatnának az alkotások közül, a gyengébb nézettségű filmeket szinte egyből levennék a műsorról. Ez pedig a művészfilmeket sodorná veszélybe, amelyek híre lassabban terjed el, így nem futnak be azonnal. A GVH felhívja a figyelmet, a Magyar Nemzeti Filmalap ellensúlyozhatná az amerikai stúdiók fölényét, ha erőteljesebben támogatná a filmforgalmazási piacot.

Nem vonulnak ki

Újabb mozijuk elvesztése nem jelenti azt, hogy a Cinema City kivonulna Magyarországról – hangsúlyozta Buda Andrea a távirati irodának. A PR- és marketingigazgató elmondta, a MOM Parkkal hónapok óta folytatnak tárgyalásokat, és ezek még nem zárultak le. A cég húsz éve van jelen hazánkban, ezalatt több multiplexet felújítottak, és a beruházásaik folytatódnak: január 26-án nyitják meg Győrben az új 4DX mozit – emelte ki Buda Andrea. A MOM eközben arról tájékoztatott, hogy a pláza megújulásával felújítják a mozit is, a munkálatok 2017. január 23-át követően kezdődnek. Hangsúlyozták, a jövőben is vetítenek majd filmeket eredeti nyelven.

Ha a MOM és a Mammut is új üzemeltetővel folytatja, megtörik a Cinema City hazai egyeduralma. Ezt a cég váratlan – Magyarországon legalábbis szokatlan – örömmel vette tudomásul. Az Indexnek kifejtették, nagyon szívesen vennék, ha a magyar piacon a többihez hasonlóan is lenne egy erős ellenfelük, hiszen itthon eddig nem volt konkurenciájuk. Hozzátették ugyanakkor, furcsa, hogy a MOM már az új üzemeltetőről beszélt, amikor a tárgyalások még nem zárultak le.

