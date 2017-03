„Mi kezdettől százszázalékosan megbízunk Jordánban”

Jordán Tamás mandátumát e hét hétfőn átmenetileg egy évre meghosszabbították. A szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója nem kapott bizalmat a teljes következő ciklusra a közgyűléstől. Az Éljen Szombathely!–MSZP–DK–Együtt képviselői és a Pro Savaria Egyesület színeiben politizáló alpolgármester támogatta, a Jobbik képviselője nem szavazott, a fideszesek nemmel voksoltak, illetve tartózkodtak, így jött létre a döntetlen.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A városban azóta is téma az ügy – mi pedig megpróbáltunk utánajárni, vajon mi vezethetett ehhez a szakma és a nézők nagy része által méltatlannak tartott színjátékhoz.

A közgyűlésen olyan megjegyzést tett a város fideszes alpolgármestere, amelyből nyilvánvalóvá vált: politikai oka lehet annak, hogy a kormánypárti képviselők ódzkodnak Jordán újbóli kinevezésétől. Koczka Tibor szerint ugyanis „két Alföldi-darab között Jordán Tamás berohan Kálmán Olgához a Hír TV-be”.

Szívesen lehetőséget adtunk volna az alpolgármesternek, hogy megmagyarázza, mire utalt a közgyűlésben elmondott felszólalásával, ám ő nem állt kötélnek. Azokra a kérdéseinkre sem válaszolt, amelyekben Jordán Tamás szakmai munkájáról, a színház működéséről kértük a véleményét. Konkrét kifogás ugyanis máig nem hangzott el a színházban folyó munkával kapcsolatban.

Takátsné Tenki Mária (Fidesz) képviselőt is felhívtuk, de ő a városháza kommunikációs osztályát ajánlotta figyelmünkbe – nyilván korrigálni akarván azt a hibát, hogy néhány napja véletlenül nyilatkozott a 24.hu hírportálnak. Abból a megnyilvánulásából az derült ki, hogy a képviselőnek nincs ötlete, egyáltalán mit lehetne ellenőrizni egy színházban. Pedig a közgyűlésen bejelentette, hogy az általa vezetett jogi és társadalmi kapcsolatok bizottsága be fog menni ellenőrizni a színházba, például próbákra. Amikor a 24.hu rákérdezett, mit ellenőriznének és hogyan, a képviselő a „szakmai munkát” említette, de bővebben nem magyarázta meg. Példaként a nézőszámot és a bérletesek számát hozta fel, de ezeket az adatokat amúgy is ismeri a testület. Van a színháznak költségvetése is. Ennek betartását szintén ellenőrzi az önkormányzat.

Hogy mi derülhet ki a képviselők számára a próbákon, rejtély. Jordán saját megfogalmazása szerint egyébként évek óta szorgalmazza, hogy a kulturális bizottság jöjjön el a színházba egy kihelyezett ülésre, és ismerjék meg jobban a társulatot. – Úgy gondolom, Takácsné Tenki Mária mostani kijelentésével erre reagált, és valóban eljönnek. Nem hiszem, hogy mindez a munka ellenőrzését jelentené, hanem párbeszédet, amire nagy szükség van – mondta lapunknak Jordán Tamás.

Megkerestük Molnár Miklóst, Szombathely alpolgármesterét is, aki a Pro Savaria Egyesület egyetlen képviselője a közgyűlésben, egyben a városvezetés egyetlen nem kormánypárti tagja. Molnár kezdettől Jordán Tamást támogatja. Most azt mondta: nem is érti, hogy egy színházigazgató szakmai tevékenységének megítélésébe miért kíván bárki is „egyéb szempontokat” belekeverni. Hogy ezek az „egyéb szempontok” politikaiak-e, arról szűkszavúan nyilatkozott. Mint mondta, ő pártonkívüli. Ebben az ügyben előzetesen és érdemben vele senki nem egyeztetett.

De lassan a Pro Savariánál is úgy gondolják: valami más ok húzódhat az igazgatói pályázattal kapcsolatos események mögött, nem színházszakmai megfontolás. Erre utal Molnár szerint az is, amit a legutóbbi közgyűlésen tapasztalt. Március végén egy hónap után került újra napirendre a színház ügye a közgyűlésben. Ezalatt sok minden tisztázódott, a pályázatokban érintett művészek megszólaltak a sajtóban. Molnár azt mondta: abban reménykedett, hogy a március végi közgyűlésen néhány képviselő esetleg korrigálja, amit korábban mondott. – Ha valaki esetleg rájött, hogy a korábbi információi nem voltak teljesen megalapozottak, vagy hogy a vita hevében esetleg rosszul fogalmazott, akkor most lett volna lehetősége, hogy ezt elmondja.

Ez azonban nem történt meg.

– Mi az elejétől kezdve százszázalékosan megbízunk Jordán Tamásban. Nagyra értékeljük a fantasztikus munkát, amit az elmúlt tíz évben végzett. Az egyesületünk tagjainak döntő többsége bérletes vagy rendszeres színházba járó, ezért tisztában vagyunk vele, milyen munka zajlik ott. A társulat tagjait személyesen ismerem. Megdöbbentő volt azt hallani, hogy megosztottak lennének Jordán személye kapcsán. Ilyet soha nem tapasztaltam. Számomra egyértelmű volt, hogy a társulat kiállása Jordán Tamás mellett valós és önkéntes – mondta Molnár.

Hasonlóan gondolkodik Ipkovich György MSZP-s képviselő, a város egykori polgármestere is. Sokszor elmondta már a Jordán-ügy kapcsán: szombathelyiként úgy kellett felnőnie, hogy a városban nem volt színház. A teátrum ötletével Jordán Tamás kereste fel az önkormányzatot, Szombathelyre költözött, megszervezte a társulatot, számos elismert színészt hozva a városba. Ezért Ipkovich szerint több tisztelet illeti, mint hogy egyetlen érvényes pályázóként nemmel szavazzanak rá, és inkább új pályázatot írjanak ki, semmint hogy kinevezzék.

A színházban a szocialista és fideszes városvezetés sem talált soha kivetnivalót – eddig. 2007-ben, nem sokkal az őszödi beszéd után, feszült belpolitikai helyzetben is százszázalékos egyetértésben döntötte el a közgyűlés (MSZP, SZDSZ, Fidesz), hogy Jordán vezetésével alapítsanak színházat. Amit Ipkovich szerint azóta is nagyon szeretnek a szombathelyiek. Szerinte ezt az is mutatja, hogy a tüntetés terén nem különösebben aktív városlakók utcára vonultak Jordán mellett. Úgy véli, felelőtlenség a politikusoktól, hogy kockára tennék a jól működő színházat.

A szakmai bizottság egy részét és a fideszes képviselőket az is felháborította, hogy kiszivárgott Dér András pályázata, amit titokban szeretett volna tartani. Azt is botrányosnak titulálták, hogy a filmrendezőt támadások érték, amiért elindult Jordán Tamás ellen. Molnár Miklós azonban nem tartja olyan végzetesnek ezt az ügyet: – Ha valaki három negatív komment után elfut a városból, nem tudom, mit csinálna akkor, ha nyer a pályázaton – fogalmazott Molnár Miklós, aki költségvetésért felelős alpolgármesterként pedig így jellemezte az intézményt: – Az egyik legrendezettebb a város cégei közül, sosem volt velük lényeges gondunk. Elfogadott költségvetésüket betartották, a bevételi terveket teljesítették.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.31.