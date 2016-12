Mindent megénekelt, ami történt vele

George Michael eltávozott, csendben és korán, 53 éves korában, miközben a rádiók harminckettedik éve játszották világszerte a dalt, ami nélkül nincs karácsony. A Last Christmast sokan a legidegesítőbb karácsonyi popslágerek között tartják számon, mégis rendületlenül tartja magát a megjelenése, 1984 óta. Egy nemrég készült felmérés szerint Németországban például az emberek több mint harmadának még mindig ez a kedvenc karácsonyi dala, csak a Csendes éj előzi meg.

George Michael (1963–2016) Wikipédia

George Michaelről ma is ez a dal jut eszébe a legtöbbeknek először. Aztán talán a Wake me up before you go go. Pedig a Wham!, Michael és Andrew Ridgeley duója csak öt évet ért meg, George Michael pályájának csak az elejét jelentette, bár tény, hogy ez tette világhírűvé. Ez volt az első híres nyugati popegyüttes, amelyik a kommunista Kínában léphetett fel. Ez azért is érdekes, mert már a Wham! sem volt teljesen politikamentes. Egyik első slágerük, a Wham rap! például ironikus-politikus rapszám – a rap akkor még közel sem volt ennyire elterjedt, kísérletezésnek számított –, amely a munkanélküliséget élteti.

A nyolcvanas évek közepén George Michael már olyan nagyságokkal énekelhetett, mint Stevie Wonder és Aretha Franklin. Szólókarrierje szépen alakult: még a kétezres években is el tudta foglalni a lemezeladási listák első helyét. 2004-ben utolsó nagylemezével, a Patience-szel, 2006-ban pedig válogatás albumával Twenty Five-val. Még mindig kíváncsi volt rá a közönség, pedig már szinte minden megváltozott a világban, ami George Michael életét és dalait meghatározta.

2016-ban már senki a füle botját sem mozgatja például egy coming outra, bármelyik popsztár akármikor bevallhatja, hogy meleg. Annak idején George Michael mássága még nagy figyelmet keltett, és a rajongók is megütköztek rajta, főleg azért, mert a nők bálványa volt. És ma nem tudjuk elképzelni azt sem, hogy George Michael első, nagy sikerű szólólemeze, a Faith dalát, az I want Your sexet bizonyos rádiók nem voltak hajlandóak lejátszani, mert a szex ilyen nyílt emlegetése sok volt 1987-ben.

George Michael életműve a nyolcvanas-kilencvenes évek lenyomata is, amikor az érdeklődés középpontjába kerültek a fejlődő országok: mindenki értesült az éhező etióp kisgyerekek szenvedéseiről és a gyorsan terjedő AIDS borzalmairól, ami a fejlett világot is elérte. Így nézett szembe a sikeres popsztár George Michael is a biztos halállal. Később kiderült, hogy mégsem AIDS-es, viszont majdnem belehalt egy tüdőgyulladásba, erről is született egy kései dal, a White Light 2012-ben.

Mindent megénekelt, ami történt vele: homoszexualitását és a gyászát is – egykori élettársa, Anselmo Feleppa az AIDS áldozata lett. És azt is, ami nem személyesen vele történt, hanem a közös ügyekben, a politikában: legnagyobb port kavart politikai akciója az volt, hogy kiállt az iraki háború ellen, és George W. Bush mellett Tony Blairt sem kímélte, amiért Nagy-Britanniát belekeverte a konfliktusba. A Shoot the dog a legismertebb háborúellenes dala.

Botrányainak, drogproblémáinak emléke szomorú, de nem igazán maradandó. Azonban látványos segélyakcióit ritkábban emlegetjük, pedig ezekből számtalan akadt. Már a Last Christmas kislemez bevételeit is az etiópiai éhezés enyhítésére ajánlotta fel. Még pályája utolsó szakaszában is kísérletezett ilyesmivel, December Song című számát ingyenesen letölthetővé tette, adományokat fogadott el érte.

Utoljára 2011–12-ben turnézott, szimfonikus zenekarral adta elő a dalait. Az ügyek, amelyek mellé odaállt és amelyekről énekelt is, talán nem évültek el. Nagyon úgy tűnik, hogy az elkövetkező évtizedek legnagyobb kihívása a fegyveres konfliktusok megoldása, a szegénység és az egyenlőtlenségek mérséklése lesz, hiszen a tanácstalan tömegek, úgy tűnik, nem várnak, hanem elindulnak a fejlettebb országok felé. Talán az USA közel-keleti ténykedésének következményeiről is az Európa felé induló menedékkérők tudnának legtöbbet mesélni.