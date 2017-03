Most együtt énekelhet az Oscar-díjas kórussal

Közös éneklésre hívja az érdeklődőket az Oscar-díjas Mindenki gyerekkórusa: a látogatók a Szürke senkikkel is találkozhatnak, de telepi uzsorások életét is megismerhetjük a Magyar Filmhét alkalmával.

Közös éneklésre készül a Magya Filmhét alkalmából a fővárosi Cinema City Aréna: csütörtökön a moziban nyílt koncertet ad az Oscar-díjas Mindenki rövidfilm gyerekkórusa, a bátrabbak pedig együtt is énekelhetnek a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola énekkarával.

hirdetés

Szintén csütörtökön vetítik a Szürke senkik című első világháborús tévéfilmet, ami magyar-osztrák-román felderítőcsapat veszélyes küldetéséről szól: a katonák az ellenséges vonalak mögött kísérelnek meg felderíteni egy olasz harcállást. A vetítés után a közönség találkozhat a film alkotóival, Kovács István rendezővel, Dévényi Zoltán operatőrrel, Duszka Péter vágóval, Köbli Norbert forgatókönyvíróval, illetve Kovács S. József és Björn Freiberg színészekkel.

Ezen a napon lesz az Égig érő Fa: A küszöb című animáció vetítése is, amelyet szintén közönségtalálkozó követ, illetve Kovács István a délszláv háború kegyetlenségét ábrázoló az Asszonyok lázadása című dokumentumfilmje után ugyancsak lehet találkozni az alkotókkal.

Pénteken Szabó István restaurált, digitalizált Szerelmesfilmjét vetítik a Filmhét keretében, de ekkor mutatják be Bernáth Szilárd Fizetős Nap című kisjátékfilmjét is, ami a mélyszegény telepek uzsorásainak életét mutatja be.

Szombaton a szervezők a 100 éve született Fábri Zoltánra emlékeznek. A háromszoros Kossuth-díjas rendezőtől az 1968-ban készült A Pál utcai fiúk című klasszikust vetítik, de pereg majd a MEMO című tévéfilm is, amely Lónyai doktor történetét meséli el, aki háborús amnéziában szenvedő apját (Haumann Péter) akarja gyógyítani. A vetítés utáni beszélgetés lesz Tasnádi Istvánnal és Lengyel Tamással a film rendezőjével és főszereplőjével.

hirdetés

A Jutalomjáték című nagyjátékfilm után Edelényi Jánossal, a film rendezőjével lehet megismerkedni, A martfűi rém című film vetítése után pedig Sopsits Árpád rendezővel beszélgethetnek a nézők. A Filmhét programja a Kocsis Zoltánról készült dokumentumfilmmel, a Kocsis: Intim megvilágításban című filmmel zárul, az érdeklődők a vetítés után Surányi András rendezőt kérdezhetik.