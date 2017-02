Most olcsóbb a Centrál Színház

Újabb pályázatot írnak ki a Centrál Színház privatizációjára, azaz a fővárosi tulajdonú teátrumot működtető kft. értékesítésére és a használatában lévő ingatlanok hasznosítására. Erről szerdai ülésén döntött a Fővárosi Közgyűlés.

A színház privatizációja régóta napirenden van, egyfajta „modellprojektnek” szánják, mintának a magántőke bevonására a fővárosi színházak üzemeltetésébe. 2014-ben már kiírták a pályázatot, de az egyetlen ajánlat érvénytelen volt. Akkor is Puskás Tamás színházigazgató tett ajánlatot. Úgy véli: a Centrál Színház alkalmas arra, hogy a saját lábán álljon – nem számítva persze állami támogatásokat és a taótámogatást.

A kft.-t most a korábbi minimálár, 192 millió helyett legkevesebb 50 millió forintos vételárért kínálja a főváros. Puskás Tamás ezt lapunknak azzal magyarázta: a cég korábbi megtakarításaiból azóta jelentős összeget költöttek a fővárosi tulajdonú épület korszerűsítésére, így a megtakarítások már nincsenek a cég számláján, ezért az árban sincsenek benne.

Az ingatlanokat a korábbi ajánlat szerint 6,7 millió forint plusz áfáért bérelhette volna a színház, most ezt csökkentették: havi 1,7 millió lenne a bérleti díj. A pályázat tízéves bérbeadásra szól, természetesen színházat kell működtetni ez alatt az idő alatt. Előadásszámot, látogatottságot is meghatároztak, és művészeti programját is be kell nyújtania a teátrumnak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 23.