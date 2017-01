Múzeumot nyit a német hírszerzés beszállítója

Hasso Plattner Monet Vízililiomok című képe előtt Fotó: Bernd Settnik / AFP

Hasso Plattner az egyik leggazdagabb német és a világ negyedik legnagyobb szoftverfejlesztő cégének alapítója, amelynek a szolgáltatásaiért sok millió eurót fizet a német hírszerzés és a honvédelmi minisztérium is. A SAP számára mára csak az Egyesült Államok hasonló cégei jelentenek konkurenciát.

Plattner mára kivonult a cégcsoport napi életéből – a felügyelőtanácsot vezeti, és a cég legnagyobb részvényese –, mecénásként azonban továbbra is aktív. Most például egy új múzeum megnyitását támogatta Potsdamban, ahol saját műgyűjteményének darabjait is kiállítja.

Az első kiállítás impresszionista műveket mutat be, például Monet 41 képét és Rodin 14 szobrát.

Az üzletember jelentőségét jól mutatja, hogy a pénteki múzeumavatóra Angela Merkel német kancellárt is meghívták.

Nyilván nem csak a SAP gazdasági értéke miatt fontos Plattner személye – a cégcsoport százmilliárd eurós értéket képvisel a tőzsdén, és Németország legnagyobb vállalatcsoportja –, hanem azért is, mert a SAP fontos beszállítója a német hírszerzésnek.

Az utóbb időben éppen a SAP által fejlesztett, Hana nevű szoftvert tesztelték a német hírszerzésnél, amely arra alkalmas, hogy hatalmas adatmennyiséget tekintsen át és elemezzen rövid idő alatt, beleértve a telefonbeszélgetéseket, a blogokat, az üzenetküldő rendszereket, a közösségi oldalakat.

A német hírszerzés csak a licencért 400 ezer eurót fizetett a cégnek a Die Zeit német hetilap szerint. Az elmúlt öt évben összességében 4,6 millió eurót fizetett ki a cégcsoportnak a német kancellária. A német honvédelmi minisztérium pedig 2010 óta több mint 250 millió eurót áldozott a cég szolgáltatásaira.

Hasso Plattner komolyan veszi a jótékonykodást: 2013-ban a Spiegel német hetilap adta hírül, hogy belépett a Bill Gates és Warren Buffett által alapított klubba, amelynek lényege, hogy a tagok megválnak vagyonuk felétől – az nincs meghatározva, hogy milyen célokra kell adományozni. Plattner vagyonát 5,4-5,9 milliárd euróra becsülik.

Plattner több millió eurót költött a potsdami múzeum kialakítására. Adományából rendbe tették a város belvárosában álló, 18. századi Barberini-palotát, mely a második világháború idején megrongálódott. A történelmi barokk homlokzat egy modern, 17 kiállítótérrel rendelkező múzeumi épületet takar.

A milliárdos úgy döntött, műgyűjteményének egy része számára megfelelő hely lesz a potsdami palota. De a múzeum a jövőben nemcsak gyűjteménye darabjait állítja ki, változatos tárlatokat terveznek.

A mostani megnyitóra a világ számos neves múzeumából, Párizsból, Szentpétervárról, Jeruzsálemből, Washingtonból, valamint magángyűjtőktől is érkeztek kölcsönkapott művek.

Az impresszionizmust bemutató kiállításon kívül egy másik tárlat is nyílik, ez a modern művészet klasszikusait – köztük Liebermann, Munch, Nolde és Kandinsky műveit – mutatja be.