Négymilliárdból újulhat meg az MMA székháza

A Fekete György vezette Magyar Művészeti Akadémia (MMA) csaknem négymilliárd forintot költhet el leendő székháza felújítására. Az uniós közbeszerzési értesítő pénteki számában megjelent tájékoztató szerint a rekonstrukcióra kiírt tendert egyedüli pályázóként a Laki Épületszobrász Zrt. nyerte. Ajánlatuk 3,98 milliárd forintról szólt.

Tavaly 5,26 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott a Fekete György vezette köztestület, az idén ez 6,63 milliárdra nőtt, és két ingatlannal is gazdagabb lett az MMA: a központjuknak szánt volt MÚOSZ-székházzal és a Hild-villával, amely az akadémia új Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének székhelye lesz.

Az MMA még 2014-ben szerezte meg az Andrássy út 101. szám alatti egykori Schanzer-villát. A közel egy évtizede üresen álló épületben 1970-től nyolc éven át működött a mai alternatív teátrumok őse, a 25. Színház, és a villa 2006-ig a Magyar Újságírók Országos Szövetségének is otthont adott.

A kormány 2015-ben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította az MMA székházának kialakítását, a terveket gyorsított eljárásban 140 millió forintért készítették el. A felújítás a pályázati értesítő szerint 20 hónap alatt készül el.

A Laki Zrt. nem először dolgozik az MMA-nak. 2011-ben a cég vette át és fejezte be a Pesti Vigadó felújítását (2,5 milliárd forintért), és a Laki Zrt. állította helyre a december 20-án átadott Hild-villát is a köztestület számára. További állami tendereken is sikeresen szerepelnek: a budai Várban a West Bau Hungária Kft.-vel közösen építhetik újjá a királyi Lovardát, a Főőrség épületét és a Stöckl-lépcsőt. Mindezt közel hétmilliárd forintért.

Fekete Györgyék is sikeres decembert tudhatnak maguk mögött. A hónap elején tovább emelték az MMA-tagok életjáradékát, később pedig újabb épületeket kaptak az államtól, köztük a Budakeszi úton álló Ybl-villát. Karácsony előtt jelent meg a Magyar Közlönyben a kormányhatározat, amely szerint Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter felel azért, hogy a költségvetésben helyet találjon az épületnek. A villáért – amelyet Hild József tervezett, az építését pedig valószínűleg Ybl Miklós fejezte be – 1,4 milliárd forintot fizettek. Az épület a műgyűjtő bankár, Kovács Gábor tulajdonában volt.

