Negyven év után lettek meg a Bob Marley-felvételek

Negyven év után kerültek elő Bob Marley koncertfelvételei egy londoni hotel pincéjéből – számolt be róla a The Guardian. Az anyagot még 1974 és 1978 között rögzítették, hogy aztán évtizedekig „az elveszett mesterszalagok” néven emlegessék csak. A 13 tekercses analóg szalagokat végül egy északnyugat-londoni hotel pincéjében, poros kartondobozokban fedezték fel. Bob Marley ebben a hotelben szállt meg a hetvenes években zenekarával, a The Wailersszel.

A szalagokról először azt hitték, a víz hatására menthetetlenül károsodtak, tizenkét hónapnyi munka után viszont sikerült megmenteni nagy részüket. A tizenhárom tekercs közül csupán egy volt, amit már nem lehetett helyrehozni.

A felvételek Marley londoni és párizsi koncertjein készültek, ahol többek közt olyan dalok voltak hallhatóak, mint a No Woman No Cry, a Jammin, az Exodus vagy az I Shot the Sheriff. Rögzítették a zenész fellépését a londoni Lyceumban (1975), a Hammersmith Odeonban (1976), a Rainbow-ban (1977), illetve a Pavillon de Paris-ban (1978).

Az anyagot Marley-rajongók, valamint egy londoni üzletember, Joe Gatt segítségével mentették meg. A szalagok helyreállítása végül 25 ezer fontba került.

A jamaikai énekes-dalszövegíró nem sokkal az említett koncertek után, 1981 májusában, csupán 36 évesen vesztette életét. Hétfőn volt hetvenkét éve, hogy a reggae királya megszületett egy Saint Ann Perish-i farmon.