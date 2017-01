Nem akarják kiadni az alt-right sztár könyvét

Bár az Egyesült Államokban 250 ezer dolláros megállapodás született a Simon & Schuster kiadóval, a cég brit részlege nem óhajtja kiadni Milo Yiannopoulos könyvét – közölte a The Guardian. A könyv Amerikában márciustól lesz elérhető, a Simon & Schuster Egyesült Királyság-béli csoportjának szóvivője viszont arról tájékoztatta a lapot, hogy nem fogja kiadnó a Dangerous (Veszélyes) című önéletrajzot.

Egy kis, független kiadó mutatott csak érdeklődést

A The Guardian-t más kiadók emberei is arról tájékoztatták: ők sem kívánják kiadni az alt-right sztár könyvét. Az egyiktől például az a válasz érkezett: a könyvet mérgezőnek tartják, ezért nem is foglalkoznak vele. Egy másik kiadóigazgató is azt mondta, hiába ajánlanák fel számára, nem élne a lehetőséggel.

Egyedül egy kis, független kiadó, a Biteback embere, Iain Dale mutatott érdeklődést, de ő is azt mondta: nehézségekbe ütközne a könyvesboltokban való értékesítés. Szerinte a könyvesboltok óvakodnának befogadni az amerikai jobbos körökben egyre népszerűbb Yiannopoulos művét. A Biteback-et egyébként részben a korábbi konzervatív elnökhelyettes, Michael Ashcroft tulajdonolja, korábban pedig kiadta már Nigel Farage memoárját, a The Purple Revolution-t is. Tavaly befogadta továbbá a Brexit-párti Arron Banks művét, a The Bad Boys of Brexit-et is. (Ebből hamarosan film is készül egyébként.) Dale szerint nehéz volt mindkét könyvet terjeszteni a boltokban, a kiadó honlapján és az Amazonon viszont jól fogytak.

A nagyobb kiadók többsége ugyanakkor a Guardian-nek úgy érvelt: kevéssé a véleménye miatt nem szívesen adnák ki, hanem mert a médián és a jobboldali körökön túl Yiannopoulos viszonylag ismeretlen az Egyesült Királyságban. Emellett a londoni kiadók tartanak attól is, ami az Egyesült Államokban történt: miután a Simon & Schuster bejelentette a megállapodást, többen (köztük Leslie Jones színésznő, a tavalyi Szellemirtók sztárja) azzal vádolták a kiadót, hogy segédkezik a „gyűlölet terjesztésében.” A kiadó Threshold-részlege egyébként korábban megjelentette már Donald Trump és Rush Limbaugh könyveit is.

Yiannopoulos: Az erőszakkultúra olyan, mint a Harry Potter

Az Egyesült Államokban Yiannopoulos a népszerűségét a Trump-párti Breitbarton keresztül építette fel. Dangerous című könyve december 30-ára már második lett az Amazon bestseller-listáján annak ellenére, hogy csak márciusban fog megjelenni. Hiába a népszerűség, az amerikai kiadó döntésére jött is az ellencsapás: a Chicago Review Of Books év végén közölte, 2017-ben ezért a Simon & Schuster egyetlen könyvéről sem fognak írni. Karen Hunter pedig, aki eddig itt jelent meg, közölte: újragondolja viszonyát a kiadóval.

A vállaltan homoszexuális Yiannopoulos a Breitbartnál dolgozik, a Twitter pedig korábban többször letiltotta Nero nevű profilját, miután állítólag szította a feszültséget Leslie Jones-szal szemben. (Annyi biztos, hogy írt egy csípős kritikát a női Szellemirtókról, amiben kompetens férfi szellemirtókat követelt.) YIannopoulos magát csak „az internet leglegendásabb szupergonosza” néven emlegette, és hamar több százezer Twitter-követőre tett szert. Az alt-right mozgalom egyik fenegyereke, aki Donald Trumpot csak az „apu” („daddy”) jelzővel szokta ihletni, és jellemző húzása volt, hogy az erőszak kultúráját („rape culture”) a Harry Potterhez hasonlította („mindkettő csak kitaláció”). Yiannopoulos a Twitterről való kitiltását is csupán az elnyomás újabb jelének, a szólásszabadsággal szembeni támadásnak látta.