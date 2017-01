Nem kezdődhet új év keringő és polka nélkül

Ha valaki nem tudná, hogyan kell keringőzni, közlöm, hogy mi sem egyszerűbb, mi sem emberségesebb. Lép, csúsztat, áll. Lép, csúsztat, áll. Umpappa, umpappa, umpappa – írta Kurt Vonnegut, amely sorokra egy bécsi muzsikus nyilván felhúzná a szemöldökét, majd a Mi szép, ha nem ez? című kötetet komótosan meglocsolná a maradék kapucínerével. Umpappa, umpappa, umpappa – így csak a németeknél szólhat a keringő, mintha sörfesztiválon fújná egy tűzoltózenekar, s a bécsi báltermekben nem lép, csúsztat, áll a táncos, hanem lebben, szárnyal, szédül. A bécsi muzsikusok közül sokan vallják, a világon egyedül ők képesek jól játszani keringőt – na jó, esetleg más osztrák tartományokban is megy ez még a pályatársaknak –, s a kritikusok egy része ezzel egyet is ért. Akárhogy is, ez is titka lehet annak, hogy akárcsak tegnap, minden évben mintegy száz országból ötvenmillió embert ültet a tévék elé és a rádiók mellé a bécsi újévi koncert: a Musikvereinból sosem umtatta szól.

Derű, finomság, elegancia − mindez a Strauss család muzsikájának sajátja. Nem könnyed kis semmiségek, hanem remekművek – ez is lehet a töretlen népszerűségük titka. Ifjabb Johann Strauss, a Keringőkirály mellett testvére, Josef mintegy háromszáz művet komponált, a legkisebb fivér, Eduard is termékeny muzsikus volt. Az újévi koncertek régi tradíciója, hogy a program utolsó ráadásaként az apa, idősebb Johann Strauss műve, a Radetzky-induló hangzik fel.

Rossz időkben is álmodhatunk szépet: lehetne a tanulsága a bécsi újévi koncertek hagyományának, amelyet az Anschluss után, 1939 szilveszterén teremtett meg a Bécsi Filharmonikusok és akkori vezetője, Clemens Krauss. A kiváló dirigenst a második világháború után két évre eltiltották a karmesteri pulpitustól, majd tisztázták, hogy mégsem kollaborált a nácikkal. Az újévi koncertek első embereként Clemens Krausst a zenekar koncertmestere, Willi Boskowski váltotta 1955-ben, s mintegy negyedszázadig maradt is. A rátarti keringőklub szerint ő volt a legjobb, az ő lemezeiről szól a Strauss-muzsika a legszebben, de alighanem a tegnapi debütáns, Gustavo Dudamel produkciójával is elégedettek lehettek.

A még csak harmincöt éves venezuelai karmester az újévi koncertek történetének legfiatalabbikaként lépett a Musikverein Aranytermének karmesteri pulpitusára, és szemmel láthatóan mind a zenekart, mind a közönséget megnyerte magának. Pedig feszegette a hagyomány határait: hét olyan darabot is programba vett, amely még sosem hangzott el a bécsi újévi koncerteken. Igaz, a programválasztással a világban zajló krízisekre is reagáltak: ifjabb Johann Strauss Mefisztó a poklot idézi keringőjét és Nem félünk annyira polkáját is pozitív üzenetnek szánva, az ilyen gesztusokat pedig értékeli a bécsi publikum.

A magyar koncertlátogatót persze nem érhette váratlanul Dudamel sikere: 2011-ben járt Budapesten a Los Angeles-i Filharmonikusokkal – harmincévesen lett az amerikai együttes zeneigazgatója –, akkor már láthattuk: egyszerűen mindenkit magával sodor az ezer fokon izzó lelkesedése.

Életkedve, lelkesedése példamutató: Dudamel gyerekkora nélkülözésben telt, az El Sistema (A rendszer) programnak köszönheti, hogy hegedülni, zenét szerezni és vezényelni tanulhatott – ingyen. Külön történet, hogyan tudott kitűnni a tömegből tehetségével.

Az El Sistemában jelenleg 800 ezer gyerek és 11 ezer alkalmazott vesz részt. Sokan úgy tartják, az egyetlen program, ami Venezuelában valóban működik. Fővárosa, Caracas ugyanis a világ egyik legveszélyesebb helye, és becslések szerint 2016-ban 750 százalékos volt az infláció. S bár Dudamelt a Los Angeles Times szerint úgy tisztelik hazájában, mintha ő volna az egyszemélyes Beatles, otthon csak testőrök kíséretében közlekedik. A bécsi koncert előtt is az El Sistema egyik diákja érdekében próbált közbenjárni az emberrablóknál. A politikának kiszolgáltatott El Sistema védelmezőjeként, mindenkire gondolva.

A rendszer A venezuelai El Sistema máig legsikeresebb példája a hátrányos helyzetű gyerekek átfogó és integrációs célú zenei oktatásának. José Antonio Abreu közgazdász, karmester és zongorista 1975-ben hívta életre, úgy gondolta, hogy a falvakban és a városi szegénynegyedekben létrehozott zeneiskolákban (núcleókban) zajló oktatás önbecsülést ad, fegyelemre tanít, kiutat mutat a szegénység csapdájából, és távol tart a bűnözéstől, a drogoktól. „Aki egyszer hangszert fog a kezébe, soha nem nyúl fegyverhez. Az anyagi szegénységet csak úgy lehet leküzdeni, ha szellemi gazdagságot közvetítünk” – hangoztatja Abreu, és a tapasztalatok őt igazolják: a núcleók környékén csökkent a fiatalkori bűnözés. Mintegy 23 országban működik az El Sistemához hasonló tehetséggondozás, Ausztriában 2009-ban Superar néven indult hasonló. Az újévi koncertet megelőzően Dudamel a Superar kis muzsikusaival – a Bécsi Filharmonikusok több tagjával kiegészülve – koncertezett együtt.

