Nyolc év után visszatér Budapestre a Metallica

Hatodszor játszik Magyarországon minden idők egyik legsikeresebb metálzenekara, a Metallica. Az együttes a legújabb, Hardwired… to Self-Destruct című albumával indul világ körüli turnéra, amelynek európai állomásait csütörtökön jelentették be hivatalosan. A koncertsorozat szeptember 4-én és 6-án két fellépéssel indul Amszterdamban. Régiónkban a magyar főváros mellett Krakkóban, Prágában és Bécsben is fellépnek. Budapestre 2018. április 5-én érkezik a zenekar, méghozzá a norvég Kvertelak társaságában, amely a teljes európai turnén végigkíséri az együttest.

hirdetés

Az eseményt szervező Live Nation közölte, minden koncertjegy mellé ajándékként jár egy példány a Hardwired… to Self-Destruct albumból mp3 vagy CD formátumban. De annak sem kell csalódnia, aki az egyszerű jegynél mélyebben is a zsebébe nyúlna valami igazán exkluzív szuvenírért. A CID Entertainment a zenekarral közösen ugyanis háromféle VIP-csomagot is kínál a koncertekre, amelyek birtokosaként akár még a Metallica tagjaival is összefuthatnak a rajongók.

A zenekart 1981-ben alapította James Hetfield gitáros-énekes és Lars Ulrich dobos Kaliforniában. A Metallica lemezei azóta több mint 110 millió példányban keltek el világszerte. A kilencszeres Grammy-díjas banda első albuma, a Kill ’Em All 1983-ban jelent meg, az akkori felállásból az alapítók mellett Kirk Hammett játszik ma is a zenekarban, 2003 óta Robert Trujillo a basszusgitáros. Az együttes leghíresebb dalai közé tartozik a Motorbreath, a For Whom The Bell Tolls, a Master of Puppets, a One, az Enter Sandman, a The Unforgiven, a Nothing Else Matters és a The Day That Never Comes.

A zenekarról Metallica: Through the Never címmel 2013-ban Antal Nimród készített filmet, amelyben egy koncertfelvétel és egy fikciós történet keveredik össze.

A Hardwired… to Self-Destruct tavaly novemberben jelent meg a zenekar saját kiadója, a Blackened Recordings gondozásában. A lemezből csak az első héten több mint 800 ezer példányt adtak el.

A Metallica eddig öt alkalommal lépett fel Magyarországon. Az első koncert 1988-ban volt az MTK-stadionban, 1991-ben a Népstadion, majd 1993-ban és 1999-ben ismét az MTK-stadion volt a helyszín. Legutóbb 2010 májusában, a Death Magnetic című lemez turnéján jártak Budapesten, akkor 40 ezer néző előtt zenéltek a Puskás Ferenc Stadionban.

hirdetés

A turnéra a jegyértékesítés március 21-én indul, ekkor az együttes rajongói klubjának tagjai vásárolhatják meg jegyüket, mindenki másnak várnia kell március 24-ig.