Otthon vagyunk Európában és a Kárpát-medencében

Elérte a száz előadást az Óbudai Danubia Zenekar a 2016. évben – hangzott el az együttes sajtótájékoztatóján, ahol azt is megtudhattuk: az ifjúsági koncerteket már nem is maguknak kell szervezni, annyi megkeresést kapnak, koncertjeik csaknem telt házasak, fizetős előadásaik nézőszáma 96 százalékos. Ez összesen negyvenezer nézőt jelentett a múlt év során. Ács Péter, a zenekar ügyvezetője arról is beszámolt, hogy az egyik legfontosabb partnerük a Zeneakadémia lett, egész pontosan maga az egyetem, ugyanis lassan nincs olyan hónap, hogy ne működnének közre fontos diplomakoncerteken vagy a karmesterképzés vizsgaelőadásain. További partnereik a Műpa, a BMC, jelen vannak az őszi és a tavaszi fesztiválon, ugyanakkor a nyári hónapok is sűrűk, ők jelentik a zenekari gerincét a Klassz a pArton vízparti sorozatnak, ismét hallhatjuk majd őket Fertődön, és tárgyalások folynak a kapolcsi Művészetek Völgyével is, ahol az idén első alkalommal minden bizonnyal színpadra lépnek majd.

hirdetés

Ács Péter elmondta: elkészültek az új Flórián téri székházuk akusztikai fejlesztései, új, minden igényt kielégítő világítást is kaptak, így övék az ország egyik legmodernebb próbaterme. Az épületben tavasszal felújítják az öltözőket, és új szociális helyiségeket is kialakítanak, ezekkel a kőművesmunkákkal azonban meg kell várni a melegebb időjárást.

Bús Balázs, Óbuda polgármestere a zenekar és az önkormányzat együttműködését bemutatva hangsúlyozta, hogy amikor 2007-ben elindult a közös munka, ötmillió forinttal támogatták az együttest, ma ez az összeg már 150 millió forint. – Ha közösségépítésről beszélünk, az kultúra nélkül elképzelhetetlen – fogalmazott, majd kiemelte a kultúra nevelő hatását és a zenekar iskolai koncertjeinek missziós jellegét.

Hámori Máté, a zenekar művészeti vezetője úgy fogalmazott: legfontosabb céljuk az, hogy 50 év múlva is legyenek emberek, akiknek mond valamit a klasszikus zene. Mint mondta, fel kell ismerni, hogy a 24. órában vagyunk, a klasszikus zene ugyanis nincs jelen a mai átlagemberek életében. Hangsúlyozta: féléves koncertévaduk mottója az „Otthon vagyunk”, amellyel több más aspektus mellett arra is utalnak, hogy otthon vagyunk a kultúránkban, a művészetekben, ez a mi megtartóerőnk, nemcsak Magyarországnak, hanem egész Európának a megtartóereje, és ez lehet a megmaradásunk kulcsa is.

Ennek kapcsán hirdették meg Otthon vagyunk című bérletsorozatukat a Zeneakadémián, amelynek zárókoncertje májusban Tóth Árpád Prospero szigetén című költeményén alapul, Beethoven-szimfóniákat hallunk majd Kobajasi Kenicsiró vezényletével. A márciusi hangverseny Kosztolányi Dezső Európa című verse köré épül majd. Hámori Máté a verset ma is rendkívül aktuálisnak találja, és elmondta: bár Európa is az otthonunk, Európával igen ambivalens viszonyban élünk 1000 éve. A koncert nemcsak tematikájában kapcsolódik Európához, hanem az előadók tekintetében is: Fenyő László csellóművész és Hamar Zsolt karmester élete két tipikus magyar művészsors, mindketten Németországban élnek. A sorozat februári előadásán az Óda köré szervezve Pusker Júlia hegedűművész közreműködésével Bartók I. hegedűversenyét és Mahler V. szimfóniáját adják elő, mintegy annak jeleként, hogy ott vagyunk otthon, ahol a szívünk van, ez ugyanis két valódi értelmében beteljesületlen szerelem zenei lenyomata. Januárban Balázs János zongoraművész lesz a közreműködő, Bartók, Ligeti és Dohnányi egy-egy műve szerepel, A Dunánál című József Attila-versre asszociálva – ez a Kárpát-medencét mint szűkebb otthonunkat jelöli majd, utalva a szomszéd népekkel való viszonyunkra és egymásrautaltságunkra, illetve arra, hogy a szóban forgó három zeneszerzőből egyik sem a mai Magyarország határain belül született.

hirdetés

A zenekar BMC-ben is tart sorozatot, ott Rossinire fókuszál, élete három korszakát bemutatva, de hallhatjuk majd Alföldi Róbert Passió XXI. című előadásán virágvasárnap, és közreműködik a BMC és az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója kapcsán szervezett nemzetközi mesterkurzusán is.