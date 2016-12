Pacsizott velünk, most meg Iggy Poppal lazulnak

Thurston Moore nem kis arc a gitárzene végeláthatatlan erdejében, zsenialitását már nem egyszer Magyarországon is bebizonyította. Egy ilyen alkalommal, még tavaly, nekünk is sikerült elkapnunk az A38 hajó színpad mögötti művészpihenőjében, s akkor egy rövid üzenettel ő is beköszönt zenerovatunk, az Ígéretes titánok lelkes közösségének. Méghozzá épp így:

A New York-i újhullámos posztpunk nagykövete azóta se pihen, most épp Londonban készül egy nagyszabású bulira. Előtte azonban leugrott Miamiba, hogy egy másik, nem kevésbé ismeretlen figurával, egy bizonyos Iggy Pop úrral csináljanak egy háromrészes dokumentumfilmet – számolt be róla brit zenei magazin, az NME. Az I’ve Nothing But My Name (Nincs másom, csak a nevem) címmel futó, a londoni alapítású Rough Trade lemezkiadó gondozásában készült sorozatban „mindössze” annyi történik, hogy a két veterán zenész beszélget. Például arról, Iggy mester miként hatott Moore és bandája, az 1981-ben alapított Sonic Youth zenéjére.

Az első rész már felkerült YouTube-ra, s bő húsz percen át sztorizgatnak erről-arról. Itt szépen végig lehet nézni. Aki türelmetlen, annak unikum gyanánt ajánljuk, tekerjen 15,50-re, ahol a két zenész a nemrég kilencvenet is átlépő Chuck Berry Johnny B. Goode című aprócska slágerét improvizálják el.

Aki ízelítőt szeretne Moore gitárbűvöléséből, itt egy remek élő felétel a seattle-i KEXP rádió stúdiójából. Eléggé ott van!

