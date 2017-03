Persze, cseppeket nem fogunk árulni

Fotó: The Moon And The Nightspirit / facebook

A The Moon and the Nightspirit lemezbemutató koncertje a Dürer Kertben

„Mi valóság idelenn, káprázat odafent, / én elmúlok idelenn, s megszületek odafent” – az Idebenn című szám sorainál hívebben nem is lehetne összefoglalni a The Moon and the Nightspirit által keltett érzéseket, azt a hangulatvarázslatot, amit a zenekar igyekszik átadni zenéjével, szövegeivel. Neofolk ez, de valójában épp annyi a középkori hatás náluk, mint a klasszikus zenei, s maguk ódzkodnának is a folk megjelöléstől. Hiszen nincsenek tradicionális népi hangszerek, nincs meg számtalan olyan dolog, ami az ide sorolt előadóknál igen. A magyar zenekar már tizennégy éve létezik, s mára külföldi népszerűsége túl is szárnyalta a hazait. Nem csoda, hogy március 1-jei, budapesti lemezbemutató koncertjük után Krakkóba, Poznanba, Párizsba veszik az irányt, de ott lesznek nyáron a német Prophecy Festen is, egyetlen magyar fellépőként. Azon az évente megtartott rendezvényen, amit a német kiadó, a Prophecy szervez, s ahol felvonulnak az európai post-zenék legszínvonalasabb, legkülönlegesebb képviselői. Azok, akikkel mára nyugodtan említhető egy sorban Tóth Ágnes és Szabó Mihály csapata, mind értékteremtésben, mind kontinentális ismertségben. A két alapító taggal a düreres koncert után ültünk le beszélgetni.

Kereszténységellenes éle semmiképpen sincs

Miről másról, mint az új lemezről, amely már a hatodik a sorban. Két éve a Mandinernek arról beszéltek még, hogy valami különlegeset, szokatlant terveznek, adódott is a kérdés, hogy ezt sikerült-e végül meglépni. – Elhagytuk azokat a sémákat, amik a pagan folk stílusra jellemzőek, próbáltunk bevinni másféle, például komolyzenei elemeket – erősíti meg Szabó Mihály a korábban elhangzottakat. Változtattak a hangszerelésen is, sokkal több szerepet kapott a zongora, ahogy más klasszikus hangszerek is. – Tartalmilag ez nem jelent átalakulást? – kérdeztem. Merthogy azért szövegileg is illeszkedhet rájuk a jelző: megjelenik náluk minden, ami csak elképzelhető, szarvaslélektől kéregbölcsőn át holdtáncig és öregerdőig. – Inkább természetközelit mondanánk, a pogány félreérthető lehet – jegyzi meg Szabó Mihály, aki szerint olyan értelemben lehet csupán pogány a zenéjük, hogy régi, akár kereszténység előtti bölcsességekre épül. – De kereszténységellenes éle ennek semmiképp sincs – mondja.

A Metanoia címmel is az aranykor visszatértére utalnak, a gyökerekhez való visszatérésre. De mit érthetünk itt aranykoron? Szabó Mihály szerint a spiritualitás elérését, de nem feltétlenül a régi idők, inkább csak valami tiszta állapot tekintetében. Hamvas Béla művei adják az ihletet, az ő metafizikája fontos számukra, és még az új lemez borítóján is szerepel egy idézet a filozófustól. E szerint „az aranykor nem történeti korszak, hanem állapot”.

Mit kezdjünk viszont azzal, hogy mindeközben vannak olyanok, akik másféle aranykorról beszélnek, ezoterikus üzeneteket közvetítenének, de közben csak a legdurvább ködevésig jutnak el? Szabó szerint nyilván nekik semmi közük az ilyesmihez, a zenekar egy alaptudáshoz ragaszkodik, annak igyekszik megőrizni a tisztaságát. – Persze, nem az a célunk, hogy cseppeket áruljunk – mondja, hozzátéve, hogy nem megváltoztatni vagy téríteni akarnak, inkább csak segíteni rátalálni a Hamvashoz hasonló forrásokra. Vagy Weöres Sándorra, akinek a játékosságát tekintik mércének, s már Az Első Tündér Megidézése daluk címében is igyekeztek megmutatni a hatását.

Orosz zeneszerző és Bartók Béla adja az ihletet

Tóth Ágnes a tematika kapcsán úgy látja: ez adja a zene őszinteségét, ezzel mutatják meg, kik is ők legbelül, s milyen mély tartalmakat lehet megismerni az életben. – Igyekszünk is, hogy egyre kevésbé szorítsuk magunkat korlátok közé – utal már a hangszerelésbeli változásokra, valamint a zenéjük nyújtotta szabadságra is.

Weöres és Hamvas mellett pedig Bartók Béla iránymutató számukra, de említik az orosz zeneszerzőt, Sofia Gubaidulinát is. És amikre nem is gondolnánk, olyan csapatok régi korszakai is fontosak számukra, mint a My Dying Bride vagy a Tiamat: sötét, fájdalmas zenék ezek, amelyek inkább a keményebb dallamok kedvelői számára kedvesek. Más közegbe jutnak el a német kiadójuk által is, de ennek csak örülnek. Ahogy a külföldi rajongóknak is: legalább százötvenen azért minden nagyvárosban összejönnek, a lengyel és a francia zenehallgatók pedig Tóth Ágnes szerint leginkább a magyar nyelv tündéri hangzását, különlegességét emelik ki. Persze, ebben a tündéri hangulatban azért része van a Moon and the Nightspirit éteri, emelkedett jellegének is. A Prophecyvel öt lemezre szól a szerződésük, a Metanoia a második a 2014-es Holdrejtek után. A hetedik nagylemez még várat magára, most a koncertezés időszaka kezdődik számukra.

