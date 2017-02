PISA-felmérés: bírálat helyett szótárakkal segítenének

Ritka, hogy a számonkérés helyett valaki inkább cselekszik, és a maga módján igyekszik segíteni egy-egy ügy érdekében, de most ez történik éppen. A Tinta Könyvkiadó sajtóközleményben reagált a gyenge PISA-eredményekre, nem is akárhogyan: a könyvtárakat fogja támogatni abban, hogy új szótárakat szerezhessenek be a régiek helyett. A kiadó igazgatója, Kiss Gábor szerint erre azért van szükség, mert „a gyenge PISA-eredmények annak is tulajdoníthatók, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók”.

Ahogy a sajtóközlemény fogalmaz, „ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok a szövegértés és az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére”. A Tinta Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, 3,5 millió forint keretösszeggel pályázatot ír ki, hogy a magyar könyvtárakban elérhetők legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak és kézikönyvek.

A keretösszeget a Lőrincze Lajos könyvtárbővítési és állománygyarapítási pályázaton keresztül ítélik oda, a könyvtárak és az oktatási intézmények március 14-éig nyújthatják be az igényüket. A nyertes pályázóknak folyamatosan, de legkésőbb április 14-éig elküldik a megrendelt könyveket, szótárakat. A postaköltséget is a Tinta Könyvkiadó állja. A Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat tájékoztatója elérhető a kiadó honlapján.

