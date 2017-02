Progresszív nagyágyúk érkeznek a Barba Negrába

Továbbra sem pihen a rendszerint őrült zseniként emlegetett kanadai énekes-gitáros, Devin Townsend. Az ez idáig 23 stúdióalbumon szereplő zenész 2014-ben három lemezt is kihozott: egyet szólóban, egyet csapatával, egyet pedig country rock projektjével, a Casulties of Coollal. (Előbbi kettőt ráadásul dupla lemezként.) Tavaly ősszel pedig már érkezett is a Devin Townsend Project új albuma, a Transcendence, amin továbbra is a zenész nyugodtabb oldala kerül előtérbe.

Merthogy ha nem is pihen, azt már nem állíthatjuk, hogy ne csillapodna harci kedve: a progos extrém zenekar, a Strapping Young Lad alapítója előszeretettel veszi már new-age-esre, progrockosra a formát. Játékossága, ötletessége mit sem változott, de az olyan lemezei, mint a Ghost vagy az Epicloud, sokszor inkább léleknyugtatónak bizonyulnak. Persze, a hol operába illő énektémákat felvezető, hol veszettül üvöltő, Zappa nyomában járó progmetálos nagyágyú ugyanúgy tud megőrjíteni minket, ha úgy hozza kedve. Elég csak meghallgatni utóbbi lemezről a Lucky animalst vagy mondjuk a Juular, esetleg a Gato számokat. De főként az Addictedről érdemes hallgatni a csodás hangú holland Anneke van Giersbergennel közös dalait: lenyűgöző, amire ketten képesek.

Townsend többször lépett már fel Budapesten, két éve épp a még őrültebb norvég avantgárd jazzmetálos Shininggal. (Ők is játszanak februárban hazánkban.) A már negyedszázada aktív énekes ezúttal az A38 szervezésében érkezik február 13-án a Barba Negrába. Előzenekaráról szintén érdemes szót ejtenünk: az amerikai progos, matekmetálos Between the Buried and Me roppant komplex zenéjét, eklektikus produkcióját méltán avatták kedvencükké az elborultabb dallamok kedvelői. A 2000-ben alakult csapat egyik legemlékezetesebb lemeze a tíz évvel ezelőtti Colors, rajta hol death metalos, hol jazzes vagy épp bluegrassos részekkel. Zenéjük hétköznapinak cseppet sem mondható.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 10.