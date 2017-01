Robin Williams is játszott volna a Harry Potterben

Robin Williams már több mint két éve elhunyt, de most a The Guardian brit lap ismét megszellőztette, hogy az amerikai színész is szívesen játszott volna a Harry Potter-filmekben. Végül erre azért nem kerülhetett sor, mert Robin Williams nem volt brit.

Valószínűleg az ünnepek utáni kínzó uborkaszezon az oka, hogy a The Guardian most kapta fel a hírt. Korábban is köztudott volt, hogy Robin Williams pályázott a nagy szakállú óriás, Hagrid szerepére, aki a történetben a varázslóiskola kulcsait őrzi, és a legendás lények gondozását is ő oktatja a varázslótanoncoknak. Robin Williams már akkor elmondta: azért nem kaphatott szerepet a filmben, mert amerikai.

A Harry Potter-regények szerzője, J. K. Rowling szigorú feltételekkel engedte csak megfilmesíteni a varázslófiú történetét. Az egyik ilyen az volt, hogy kizárólag brit színészek játszhatnak főszerepet a filmekben. Hagridot végül a skót Robbie Coltrane alakította.

A történetről Robin Williams is beszélt életében a sajtónak, azt a The Guardian is megírta 2001-ben. Most Janet Hirshenson, aki az első Harry Potter-film, a Harry Potter és a bölcsek köve szereplőválogatását vezette, szintén megerősítette a The Huffington Post amerikai lapnak, hogy Williams szeretett volna játszani a filmben, és a brit színészeket előnyben részesítő „szabály” áldozatának érezte magát.

J. K. Rowling egyébként aktívan beleszólt a szereplőválogatásba, ő választotta például a varázslóképző egyik tanára, a bájitaltant oktató Perselus Piton szerepére Alan Rickmant.

Robin Williams váratlan halála megrázta a filmvilágot, a színész öngyilkosságot követett el 2014 augusztusában.

