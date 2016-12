Status Quo-frontember: Erre nem készültem fel

Rick Parfitt a történetem része volt ötven éve. Kétségkívül a leghosszabb kapcsolat az életemben: egyben a legkielégítőbb, legfrusztrálóbb, legkreatívabb és leggördülékenyebb – erről beszélt a Blabbermouth szerint a Status Quo frontembere, Francis Rossi a zenekartársa, Rick Parfitt halála után.

Archetipikus rocksztár volt

Az angol rockcsapat énekes-gitárosa 68 éves korában, szombaton halt meg a dél-spanyolországi Marbella városában. Csütörtök óta kezelték itt azok után, hogy szívroham miatt már júniusban kórházba szállították. Szívrohammal már 2011-ben is szembe kellett nézzen: az ivással és a dohányzással ezután hagyott fel. Idén októberben jelentette be: romló egészségügyi állapota miatt nem tud többé színpadra lépni a Status Quóval. Halálát most súlyos fertőzés okozta.

Rick archetipikus rocksztár volt, az eredeti arcok egyike – jelentette ki Rossi, aki elmondása szerint nem készült fel erre a hírre.

Egy feldolgozás volt az egyik legnagyobb sikerük

Parfitt 1948-ban született London elővárosában, Wokingban. Fiatalon már egy londoni pubban gitározott, 15 évesen, 1963-ban pedig itt fedezte fel egy angliai üdülőközpont ügynöke, aki állást is kínált neki. Francis Rossival 1965-ben találkozott, Alan Lancaster, John Coghlan és Roy Lynes részvételével, több névváltoztatás után, két évvel később pedig megalakították a Status Quo rockzenekart.

Első komolyabb sikerüket a Pictures of Matchstick Men kislemez jelentette 1968-ban, majd az igazi áttörést az 1972-es Piledriver album hozta. Az 1979-es Whatever You Want még sikeresebb lett, 1986-os feldolgozásuk, az In The Army Now pedig Magyarországon is roppant népszerűségre tett szert.

Parfitt halálát a rockvilág nagyjai is megrendüléssel fogadták – közölte még vasárnap este az MTI. Brian May, a Queen gitárosa Twitter-üzenetében megdöbbenésének adott hangot, és közölte, hogy egyelőre nehezen talál szavakat a történtekre. Az Ultravox egykori frontembere, Midge Ure ƒ„borzasztó szomorú” hírnek nevezte Twitter-bejegyzésében Parfitt halálát. Ure az 1985-ös Live Aid-segélykoncert egyik társszervezője volt, és a koncertet annak idején a Status Quo nyitotta a Rockin’ All Over The World című halhatatlan slágerrel.

