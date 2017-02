Szabadlábon a felesége megöletését tervező zenész

Két és fél év után feltételes szabadlábra helyezték az As I Lay Dying amerikai metálzenekar énekesét, Tim Lambesist – számolt be róla a Rolling Stone. A népszerű San Diegó-i csapat frontemberét 2014 májusában hat év börtönre ítélték, miután bérgyilkost akart küldeni a feleségére.

Kereszténynek mondta magát, aztán felfedezte a szteroidokat

Lambesis december 17-ei szabadon engedéséről a Dokken zenekar volt gitárosa, George Lynch beszélt egy interjúban. Az értesülést aztán az Alternative Pressnek meg is erősítették a kaliforniai büntetés-végrehajtásért felelős intézmény részéről.

Lynch az Eddie Trunk’s Show-ban beszélt Lambesis vallásosságáról, majd mintegy mellékesen megjegyezte, hogy az énekest épp most engedték ki a börtönből. Az As I Lay Dying énekesének állítólagos vallásossága közismert volt, sőt a metalcore-csapatra is rásütötték a keresztény jelzőt. Az énekes még egy keresztet, illetve héber szöveget is tetováltatott magára, és még egy 2010-es rádióinterjúban is arról beszélt: szenvedélyesen hisz Krisztus tanításaiban. Egy 2008-as interjúban továbbá kifejtette, a csapatban mind az öten keresztények.

„Aztán felfedezte magának a kokaint, a sztriptíztáncosokat, a heroint, a szteroidokat. Teljesen kisiklott az élete, elhagyta a családját, a felesége el akart válni tőle” – fejtegette Lynch. Szerinte a zenésznek most jó dolga lesz, lemezszerződés vár rá, könyvet ír, élheti vígan életét, miközben mindenki más szenved, a felesége és a gyermekei félelemben élnek.

Azt hitte, bérgyilkosnak fizet

A frontembert 2013 májusában tartóztatták le. A vád szerint egy beépített embert akart felbérelni, hogy gyilkolja meg a feleségét. Az általa bérgyilkosnak gondolt embernek pénzt, fényképet, információkat adott át, magának pedig alibit próbált szerezni a beszélt időpontra. A zenész először tagadta, majd beismerte a vádakat. A házi őrizet alatt közzétett egy blogbejegyzést is, melyben azt igyekezett magyarázni, hogy valójában jó ideje elfordult a kereszténységtől, és ezt láthatták mások is. 2014-ben aztán egyenesen ateistának nevezte magát, és azt mondta, társai is azok voltak, csak azért mondták magukat kereszténynek, hogy több lemezt adjanak el. Ezt volt társai rágalomnak minősítették.

A letartóztatás óta az As I Lay Dying szünetelteti tevékenységét.