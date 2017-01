Száz lemezen formálták az elektronikus zenét

– A zeném lényege, hogy az emberi érzelmeket próbálom hangzássá formálni – így összegezte új videóját tavaly ősszel a Vice-nak Ulrich Schnauss. A német producer új szólólemezét, a No Further Ahead Than Todayt mutatta be, s beszédes volt az azon helyet kapó szám címe is: Love Grows Out Of Thin Air, azaz A szerelem a tiszta levegőből sarjad. A rendkívül drámai klipben egy fiktív nyomozót látunk, aki haldokló fiát gyászolja. Schnauss hozzátette: a legnagyobb kihívás mindig is az volt számára, hogy érzelmileg hasson, de mindez ízléses is maradjon, ne menjen el a giccs irányába.

Schnausst hamarosan behatóan megismerhetik a magyar koncertlátogatók: január 29-én szólóban lép fel az A38-on. Mindezt ráadásul ingyen, így a filmzeneszerű, szívszaggató elektronikus zenék kedvelői számára ez afféle ajándék lesz. Ráadásul nem egyedül érkezik: egy nappal korábban csapatával, az elektronikus zenére az egyik legnagyobb hatást gyakorló Tangerine Dreammel lép színpadra. Az idén ötvenéves (!) formáció a magyar nagyközönség számára is ismerős lehet: az egykori Panoráma főcímdala Choronzon című számuk volt.

Szinte hihetetlen, hogy a Nyugat-Berlinben alakult Tangerine Dream már 1967 óta működik: akkor alapította társaival Edgar Froese gitáros, aki 2015-ös haláláig képviselte a csapatban az állandóságot. A hosszú évek alatt egy rövid ideig még a neves német elektronikus zenész, Klaus Schulze is a formációt erősítette, míg mondjuk Jerome Froese vagy Christopher Franke évtizedeket zenéltek itt. Sokatmondó, hogy a hármas mostani tagja, Schnauss tíz évvel később született már, mint a Tangerine Dream.

A zenekar az idei Quantum Yearsszel az utolsó, félbeszakadt művészi ciklus végére tesz pontot, ahogy azt Edgar Froese szerette volna. A krautrockra, elektronikus tánczenére és new age-re is nagy hatást gyakorló zenekar döbbenetes mennyiségű, több mint száz lemezt hozott ki ötven év alatt. Érzelmes, felkavaró elektronikájuk rendszeresen megújult, újabb és újabb generációkat inspirálva kísérletezésre.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 20.