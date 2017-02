Szelevényi Ákos és Závada Péter az Urániában

Szelevényi Ákost – a nemzetközi zenei világban ismert művésznevén Akosh S.-t – nem mindennap hallani Budapesten, ezért is számít szinte ünnepnek, ha egyszer-egyszer élvezhetjük a free jazz egyik legjelesebb képviselőjének a játékát. A nyolcvanas években a szocializmus béklyói elől a szabadságot és a zenei fejlődést keresve Franciaországba települő, ma már kétlaki életmódot folytatva Franciaország és Magyarország között ingázó kiváló szaxofonos októberi emlékezetes koncertje után most ismét az Urániában lép fel, akkor egy nagyszabású Huszárik-emlékesttel tisztelgett a legendás rendező előtt Elégia címmel. Ennek a sorozatnak halljuk most a folytatását, ma este fél tíztől „A zene szava” elnevezéssel lép színpadra.

hirdetés

Októberben a vetített képsorok is fontos szerepet kaptak Huszárik megidézésében, ezúttal azonban nem képi anyag, hanem a kortárs költészet és a kortárs szabad zene közti lehetséges kötelékeket mutatja meg Szelevényi Ákos az improvizáción keresztül, emellett a különleges „instrumentárium” jelenti majd az est központi magját.

S hogy mit is értsünk ezalatt? Pályafutása során Ákos rengeteg Európában egzotikusnak számító hangszert gyűjtött. Az Akosh S. Unit, a Noir Désir tagjaként vagy Josef Nadj mellett zenélve a világ különböző tájain járva fafúvósokat, vietnami szertartásgongokat, tibeti hangtálakat, zithereket, gardonokat szerzett különleges hangszergyűjteményébe, és ezeket most először mutatja be Magyarországon a koncert részeként. Tervei szerint a hangszerek összessége – ebbe beleértve a kreált hangszereket is – itthon összpontosul a közeljövőben, ez pedig a sorozat további koncertjeihez szolgáltat majd alapot.

hirdetés

Ha már különleges hangszereket hallunk, különleges zenészek is kellene hozzájuk, a megszólaltatásukra Ákos a fiatal magyar generáció kimagasló muzsikusait kérte fel. Így a koncerten Porteleki Áront dobokon, brácsán, zitheren és ütőhangszereken, Ajtai Pétert nagybőgőn és szintén ütőhangszereken, Miklós Szilvesztert dobokon, gongokon és ütőhangszereken halljuk játszani. Az esten a kortárs költészetet Závada Péter költő képviseli szintén a színpadon, a világ egyik legjobb szaxofonosának tartott Ákos a szaxofonok és klarinétok mellett kalimbákon, zitheren, tibeti hangtálakon és ütőhangszereken is játszik majd.