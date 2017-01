Terjeszkedik a brit „Sziget”

Fesztiválozók a 2016-os Glastonbury egyik koncertjén. A híres brit mustra szervezői se teketóriáznak, Variety Bazaar néven új rendezvényt jegyeztek be

Nemcsak Magyarországon terjeszkedik, alapít új fesztivált egy-egy sikeres zenei nagyprodukció, fesztivál, hanem így van ez a nálunk szerencsésebb csillagzat alatt serénykedő országokban is. A brit közszolgálati BBC beszámolója szerint a világ talán legismertebb fesztiválja, a Glastonbury is erre adta a fejét. Az 1970 óta futó zenei mustra alapító-főszervezője, Michael Eavis maga jelezte, hogy regisztráltak egy új fesztivált, amely Variety Bazaar néven Glastonburytől eltérő helyszínen s más időpontban került majd megrendezésre.

hirdetés

A rajongók azonnal azon kezdtek el pusmogni, hogy vajon ez mennyiben érinti majd magát Glastonburyt, ám a 81 éves Eavis egy Twitter-bejegyzésében gyorsan rövidre is zárta a találgatásokat. Mint írta, Glastonburyt örökké így fogják nevezni, s azt mindig a névadó, mindössze kilencezer állandó lakosú délnyugat-angliai település melletti Worthy Farmon rendezik meg. A szervezők korábban egyébként azt is felvetették, hogy a 2019-es évadban Közép-Angliába, a jelenlegi helyszíntől mintegy száz kilométerrel keletebbre vinnék az eseményt. Ám úgy néz ki, ezt a tervet kiválthatja ez a most bejelentett új fesztivál.

A brit zenei mustráról sokszor mondják, a legmenőbb, a legfelkapottabb hangok mind ott vannak nyáron, s épp ezért egy igazi zeneőrültnek egyszer el kell oda zarándokolnia. Tavaly –ahogy 2009 óta mindig – mintegy 135 ezren szórakoztak az ötnapos fesztiválon. A bérlet ára tavaly 238 fontba (közel 85 ezer forint) került. (Összehasonlításképpen: a 2016-os Szigetre 72 és 85 ezer forint közötti összeget kellett fizetni egy hétnapos bérletért, az ideire pedig 85 és 99 ezer forint közötti hetijegy árak várhatóak – a szerk.) Mivel ennyi remek produkciót egyszerre, együtt látni unikum, ezért a belépőket pár nap alatt elkapkodják.

Glastonbury érdekessége, hogy a szervezők minden ötödik koncertcunami után egy úgynevezett pihenőévet iktatnak be, hogy így regenerálódjon a fesztiválozók által minden esztendőben lelakott környezet. Ennek megfelelően idén megtartják a rendezvényt, ám 2018-ban nem lesznek koncertek, sőt semmit sem szerveznek a területre.

A Variety Bazaarról még sok részlet nem ismert, ám egyelőre biztosnak tűnik, hogy a Glastonbury-stáb 2018-ban semmilyen fesztivált nem rendez majd, így az új mustra is valamikor 2019-ben indul útjára.

S hogy milyen is a Glastonbury? Itt egy kis hangulatjelentés a tavalyiról.

hirdetés