Több tízmilliót kaphat új könyveiért az Obama házaspár

Barack Obama volt amerikai elnök és felesége, Michelle egy-egy könyv megírására szerződött a Penguin Random House-szal – idézte a BBC hírportálja a kiadó bejelentését.

„A cég megszerezte a két könyv kiadási jogát az egész világon” – közölte a Penguin kedden. Se a művek címét, se a szerződés egyéb részleteit nem hozták nyilvánosságra. A szerződésért sok könyvkiadó versengett, valószínűleg több tízmillió dolláros értékről lehet szó. A Financial Times az ügyletet ismerő forrásokra hivatkozva írta, hogy a szerződést heves licitálás előzte meg, mely elérte a 60 millió dollárt (17,5 milliárd forint).

A házaspár – korábbi gyakorlatát folytatva – azt tervezi, hogy szerzői díjai „jelentős részét” jótékonyságra fordítja, egyebek között az Obama Alapítványnak adományozza.

Barack Obama három könyvét adta ki eddig a Penguin Random House-hoz tartozó Crown kiadó, a Vakmerő remények (The Audacity of Hope) magyarul is olvasható, ezen kívül megjelent a Dreams from My Father és az Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters. Michelle Obamának egy könyve jelent meg ugyanott, az American Gown, mely kertészkedésről és gasztronómiáról szól.

„Szavaikkal és vezetői munkájukkal megváltoztatták a világot, és minden könyvvel, amelyet kiadunk, ugyanerre törekszünk” – mondta Markus Dohle, a cégcsoport vezérigazgatója.