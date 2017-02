Törölte budapesti koncertjét a balesetet szenvedett zenekar

A The Dillinger Escape Plan

Az európai turné minden hátralevő koncertjét törölte a The Dillinger Escape Plan amerikai zenekar – adta hírül a Pitchfork. Az együttes a hétvégén szenvedett súlyos balesetet Lengyelországban. Szombati, varsói koncertjük után Krakkó felé tartottak, amikor az út szélén álló turnébuszukba belerohant egy kamion. Tizenhárman sérültek meg az ütközésben, legsúlyosabban a kamion sofőrje, a zenekar tagjait is kórházba szállították. A buszon egy várandós nő is utazott, ő sérülés nélkül vészelte át a balesetet.

Mint kiderült, a teherautó szállította az együttes felszerelését, amely szinte teljesen megsemmisült. Ben Weinman gitáros közleményben tudatta, hogy mivel a cuccaik összetörtek, és több sérültjük is van, kénytelenek lemondani az európai turnéjukat. A gitáros köszönetét fejezte ki a rajongóknak a jókívánságokért, a lengyel rendőrségnek és orvosoknak pedig a segítségért. Hozzátette, hamarosan visszatérnek Európába.

A turné törlése azt jelenti, hogy az együttes pénteki budapesti koncertje is elmarad. Az amerikai együttes előtt a norvég Shining lépett volna fel. Az A38 hajó ugyanakkor azt közölte, folyamatosan kapcsolatban vannak a zenekarral, amely hivatalosan még nem jelentette be, hogy a koncertek elmaradnak. Végleges választ későbbre ígértek.

A The Dillinger Escape Plan 1997-ben alakult az Arcane nevű hardcore-banda romjain. Nevük a hírhedt bankrablóra, John Dillingerre utal, aki több alkalommal is igen furmányos módszerrel lépett meg a börtönből – a név magyarul nagyjából annyit tesz, hogy a Dillinger szökési terv. Az elnevezés remekül foglalta össze az együttes zenéjét, amelyet a szakírók előszeretettel neveztek mathcore-nak, vagyis matek-hardcore-nak. A műfaj az extrém metál és a hardcore keresztezésével jött létre, és a bonyolult ritmusképletek, a nagy sebesség, és a progresszivitás jellemzi. A The Dillinger Escape Plant a műfaj úttörői között tartják számon.

A zenekar számos tagcserén átesett, a mai felállásban Ben Weinman az utolsó az alapító tagok közül. 1999-ben jelent meg első albumuk, a Calculating Infinity, tavaly októberben pedig az utolsó, a Dissociation, amellyel a zenészek le is zárták az együttes történetét. A megjelenés előtt bejelentették, a 2017-es turné után feloszlik a The Dillinger Escape Plan.

Az őrült koncertjeiről híressé vált együttes többször járt már Magyarországon, legemlékezetesebb produkciója alkalmával Greg Puciato énekes a fellépés közben leszakította az A38 koncerttermének mennyezetét, félbeszakítva a műsort.