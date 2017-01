Továbbra sem kér engedélyt a Galaktika

Továbbra sem hagy fel a Galaktika magazin külföldi szerzők novelláinak engedély nélküli közlésével – számolt be róla a Mandiner.sci-fi. A lap egy korábbi gyakorlatát folytatja ezzel, amiről szintén a Mandiner aloldala írt részletesen: számos író művének fordítását úgy hozta le a lap, hogy a szerzőt nem kereste meg, számára jogdíjat nem fizetett. Többek közt Vajra Chandrasekerától és Doug Smith-től is közöltek így már írásokat.

hirdetés

Burger István kiadóvezető minderre először úgy válaszolt: Madonna képviselője sem tudja, mely ország mely rádiója hányszor játssza le az énekesnő számait. Később a Metropolis Media Kiadó már azt közölte: kárpótolja azokat a szerzőket, akiknek műveit megkeresés, illetve honorárium fizetése nélkül fordították le.

„A történtek után még mindig lopnak novellákat?”

Ennek ellenére most a gyakorlat folytatódik: Colin P. Daviesszel korábban már megcsinálták, és most is engedély nélkül hozták le a művét. Ahogy 2006-ban, úgy most sem tudott semmit Davies arról, hogy írása jelenik meg a magyar lapban. A szerző azt sem tudta, melyik novellája kerülhetett be.

A The Devourers című regény szerzőjét, Indra Dast megkeresték még, az író nyitott is volt az együttműködésre, ám állítása szerint itt elhalt a levelezés. „Ezek szerint azok után, ami történt, még mindig lopnak novellákat?” – tette fel a kérdést Indra Das.

Miért nem szeretnek nyilatkozni?

Tavaly ősszel a folyamatos jogsértések miatt az amerikai sci-fi- és fantasyírók szövetsége, az SFWA is elítélte a Galaktikát. A szervezet felszólította tagjait, az ügy megnyugtató rendezéséig ne dolgozzanak a magyar kiadóval.

hirdetés

Úgy tűnik viszont, az ügy megnyugtató rendezése helyett a Galaktika szívesebben foglalkozik az említett cikkeket szerző Pintér Bencével való személyeskedéssel. Egy tavaly nyári megkeresés után legalábbis Burger arra kérte az újságírót, törölje elérhetőségét céges és magánadatbázisaiból. Ezután a Galaktika Facebook-oldalán folytatódott a személyeskedés: Pintért lelkes olvasójuknak nevezték, majd egy kommentben feltették a kérdést, szerinte miért nem szeretnek neki nyilatkozni.