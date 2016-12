Tupac-szöveggel sokkolták a Srí Lanka-i hívőket

Sokkolta a Srí Lanka-i karácsonyi istentisztelet résztvevőit, amikor az Ave Maria helyett véletlenül Tupac dalszövegét osztották szét – számolt be róla a The Guardian. Az idén húsz éve elhunyt amerikai rapper számának címe szintén Hail Mary, bár angyali üdvözlet helyett a dal valami egész mást közvetít.

hirdetés

Srí Lanka egyik legnagyobb istentiszteletén történt mindez, a Joy to the World idei rendezvényén.

A The Guardian megjegyezte: mindkét szöveg Jézus édesanyját, Máriát kéri, hogy járjon el a bűnösök érdekében, Tupac ugyanakkor egész pontosan sorolja is, miféle bűnösökről van szó, a merénylőktől egész a drogdílerekig. A szöveg emellett rendkívül trágár, durva is, nem épp az Ave Maria hangnemét üti meg.

A colombói érsekség később elnézést kért a történtekért.

hirdetés