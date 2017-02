Viccelődhetünk-e pólón egy gyilkossággal?

Óriási botrány kerekedett egy pólóból, melyet az olcsó ruhái miatt is népszerű brit üzletlánc, a Primark kezdett el forgalmazni. A cég ugyanis egy olyan jelenetre utaló felsőt hozott forgalomba, amely az egyik legfelkapottabb, azonos című képregényből készített tévésorozat, a zombiapokalipszis témáját boncolgató The Walking Dead egyik legdurvább jelenetére utal: történetesen egy csoportból találomra kiválasztott két ember hidegvérű, kegyetlen meggyilkolására.

Arról van szó, hogy a Rick Grimes egykori rendőr vezette túlélőcsoport – miként a képregényben is – belebotlik egy náluk sokkal nagyobb, erősebb és kegyetlenebb csapatba, amelynek vezetője, egy Negan nevű öntelt, nagyképű figura az „ecc, pecc, kimehetsz...” (Eeny, meeny, miny, moe...) kiszámolóst megidézve szögesdróttal körbefont baseballütőjével agyonver két személyt Grimes bandájából. A sorozat hatodik és hetedik évadjának fordulóján játszódó eset több mint sokkoló, vérfagyasztó, brutális, nyers és elképesztően kegyetlen.

Nos, a Primarknak ezt sikerült egy pólóján megörökítenie. A ruhadarabra ugyanis rátették Negan véres ütőjét, illetve körülötte a már említett mondóka, az Eeny, meeny, miny, moe szövege olvasható.

A póló – ahogy arról a birt közszolgálati BBC is beszámolt – gyorsan ki is verte a biztosítékot az interneten. Sokan fogalmazták meg ellenérzéseiket, az ellenállás láttán pedig a Primark visszavonulót fújt. Egy sajnálkozó közleményben jelentették be, hogy senkit sem akartak megbántani, élnézést kérnek mindenkitől, és a terméket leveszik a kínálatból.

Az ügy pikantériája, hogy az ominózus gyerekdalocska ráadásul, miként arra sokan felhívták a figyelmet, rasszista felhangokkal is bír, annak idején ezzel, illetve ennek a mondókának több változatával inzultálták, közösítették ki a nem fehéreket. 1993-ban például a wisconsini Milwaukee egyik iskolájában egy tanár ezzel szégyenítette meg a gyenge dolgozatot író diákjait, s ebből akkor szintén nagy perpatvar kerekedett.

A mostani történetnek közben az ad még egy csavart, hogy a felháborodások inkább a rasszizmusnak, semmint a kegyetlen, hidegvérű gyilkosságnak szóltak. Ez így elsőre azért lehet megdöbbentő, mert az ember úgy gondolná, az élet elvételénél nincs nagyobb bűn, ám a Primark ellen kifakadókat úgy tűnik, jobban idegesítette a mondókában rejlő rasszizmus, mint a gyilkosságra utalás ténye.

