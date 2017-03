Lemond Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere

A kolozsvári önkormányzati testület következő ülésén lemond tisztségéről Horváth Anna, a város alpolgármestere. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség színeiben megválasztott politikus csütörtökön, egy Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel közösen tartott kolozsvári sajtótájékoztatón jelentette be döntését – írja a Maszol.

Horváth Anna arra hivatkozott, hogy a korrupcióellenes ügyészség (DNA) immár öt hónapja eltiltotta alpolgármesteri teendőinek ellátásától, és beláthatatlan, hogy ez az állapot meddig tart.

„Huszonegy hete jelentkeznem kell rendszeresen a kolozsvári rendőrségen, nem hagyhatom el az országot, fizetés nélküli szabadságon vagyok, gyakorlatilag jövedelem nélkül. Aki ismer, tudja, hogy aktív személy vagyok. Ez az öt hónapos kényszerleszállás számomra tovább nem vállalható állapot, ezért a következő tanácsülésen lemondok az alpolgármesteri tisztségemről” – közölte Horváth.

Kelemen Hunor kijelentette: Horváth Anna ellen karaktergyilkosságot hajtott végre a DNA, szerinte ugyanis semmi sem indokolta az elöljáró eltiltásának öt hónapi fenntartását. A szövetségi elnök bejelentette azt is, hogy lemondásának iktatása után az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető elnökévé nevezi ki Horváth Annát. „Szükségünk van egy olyan vezetőre, aki nemcsak az önkormányzati munkát, hanem az emberek problémáit is ismeri, és a megoldásban is hatékony lenne. Emellett azokat az önkormányzatokat érintő törvénymódosításokat is elő tudja készíteni, amelyekre szüksége van a közösségünknek” – jelentette ki.