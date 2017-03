A váciak úgy hiszik, náluk koronázták meg Szent Lászlót

A nemzetpolitikai államtitkárság hivatalos megfogalmazása szerint „az emlékév célja felhívni a figyelmet arra, hogy Szent László a keresztény egység jegyében kapcsolta össze a közép-európai nemzeteket. Életművében a nemzet fogalma is hangsúlyos volt, hiszen a Magyar Királyság az ő uralkodása alatt tudta megerősíteni pozícióját és szerepét a térségben.”

Szorítunk, hogy az emlékév sikerét ne a zárt termekben elfogyasztott pogácsa mennyiségében és a fehér abrosz mellett elhangzó pohárköszöntők hosszában mérjék majd egy év múlva, hanem valóban tartalmas programokkal töltsék fel azt. Egyelőre kevés konkrétum áll rendelkezésünkre arról, hogy milyen programok megszervezésére készül a nemzetpolitikai államtitkárság.

Váci várostörténeti sétánkat Ősi János íróval, a helyi Boronkay György Műszaki Szakgimnázium tanárával kezdjük meg.

– Szent László és Vác kapcsolatáról a 14. századi Képes krónikából értesülhetünk, bár valószínű, hogy a történet sokkal régebbi, Árpád-kori krónikára vezethető vissza, amely azonban nem maradt fenn.

Amikor 1074 márciusában Géza és testvére, László egyesült serege Vácnál készült megküzdeni unokatestvérük, a népszerűtlen Salamon hadával, Lászlónak látomása volt: Isten angyala a mennyből leereszkedve koronát helyezett Géza fejére. A jelenetet rajta kívül más nem látta, még Géza sem, de megfogadta, hogy ha úgy lesz, ahogyan testvére állítja, és legyőzik Salamont, templomot emel Szűz Mária tiszteletére a látomás helyén. A kutatók egy része szerint ez a csoda a Gombás-pataktól délre történhetett. Ezen a helyszínen, gyönyörű természetvédelmi területen áll ma a váci Hétkápolna. A Képes krónika szerint a környéket történetünk idején sűrű erdőség borította, és egyetlen remete, Wach lakta. Mégsem ez a Szűz Mária tiszteletére emelt templom helye, ugyanis később, amikor Gézát már királlyá koronázták, és a csatát követően öccsével visszatért a helyszínre, hogy a templom helyét kijelöljék, szarvas jelent meg nekik, agancsán gyertyák világítottak. Az állat az erdőbe vetette magát, a testvérpár üldözőbe vette, és úgy fél kilométerrel odébb, a mai ferences kolostor helyén pillantották meg újra. Ezt megint csak isteni jelnek tekintették, ezért itt épült fel a Boldogasszony temploma, az egykori váci székesegyház. Utódát, a jelenlegi váci klasszicista székesegyházat a 18. században emelték, a régi helyén pedig a barátok, a ferences rendi szerzetesek kolostora és temploma áll ma. Hogy az első csoda helyszíne se maradjon templom nélkül, ott kápolna épült Szent Péter apostol tiszteletére. Ez a török korban semmisült meg.

A Váchoz kapcsolódó két legendán túl tartja magát egy harmadik, helyi „lokálpatrióta” történet is, hogy a városban koronázták királlyá Szent Lászlót. Ennek nem nagy a valószínűsége, mivel akkoriban minden uralkodót Fehérváron emeltek trónra, igaz, cáfolni sem lehet. Ősi János arra hívja fel a figyelmet, hogy a Képes krónika csaknem háromszáz évvel az események után keletkezett, a feltételezett korabeli kódex, a Magyar krónika pedig elveszett, így a források meglehetősen bizonytalanok.

Ősi János az egyik helyi középiskola igazgatója volt tíz éven át. Az intézményt történetesen pont I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolának hívják, és a Géza király téren áll, néhány méterre az egykori, Géza által alapított (más vélemények szerint általa „csak” befejezett) székesegyház helyén álló ferences kolostortól. Nyilván ez a környezet is hatással volt Ősi Jánosra, amikor történelmi kalandregény-trilógiában írta meg Szent László és Könyves Kálmán életét. Mint tanár szembesült azzal, hogy a nagy uralkodóink köré fűződő történetek az oktatásban élettelenek, ezért szeretett volna élettel teli szöveget adni a diákjainak. Géza és László története nemcsak a távolabbról bejáró tanítványai előtt volt ismeretlen, de még a váciak közül is kevesen hallottak róla.

– Szent Lászlót a legnagyobb Árpád-házi uralkodónak tartom, és ennek több oka is van. Egyrészt humánusan bánt ellenfeleivel, emberszámba vette riválisait is, ami példaértékű lehet. Az egyetlen hozzá kapcsolódó írásos emlékben, a Monte Cassinó-i apáthoz írt levelében megvallja, hogy hatalmas bűntudat marja, mert úgy érzi, az e világi hatalmat nem lehet bűnök nélkül gyakorolni. Az efféle önkritika és önismeret ma is példaként szolgálhat – mondja.

Ősi János úgy látja, az emlékév kiváló lehetőséget jelenthet, mert felvetésünkre, hogy a szintén sikeres Hunyadi Mátyást sokkal inkább őrzi a szívében és emlékezetében a magyarok többsége, azt feleli, van mindebben egy furcsa kettősség. Míg ugyanis Mátyást tényleg mindenki ismeri, addig Szent Lászlóról neveztek el utcákat településeinken, neki állítottak szobrokat, és számos közintézmény is az ő nevét viseli. Mátyás hivatalos emlékezete nem áll ilyen nagy becsben, viszont sokkal élőbb. Ez főként a meséknek, népszerű regényeknek, az élő anekdotáknak köszönhető. Ősi reméli, az emlékév talán segít kicsit élőbbé tenni az emlékezetet, hiszen Szent László megérdemelné a nagyobb megbecsülést: példaértékű döntéseket hozott, példamutató magatartást tanúsított. Nemcsak középkori, hanem mai értelemben is példakép lehetne.

Batizi Zoltán régész – a helyi Tragor Ignác Múzeum egykori munkatársa, ma a szobi Börzsöny Muzeális Gyűjtemény vezetője – csatlakozik társaságunkhoz, és elsőként ő is a Képes krónikát „lapozza fel”.

– Viszonylag részletesen írja le a mogyoródi csata eseményeit. Biztos, hogy nem zajlott csata a mai város területén vagy annak közvetlen közelében, egyedül azt jegyezte fel a krónika, hogy a mogyoródi csata előtt Ernye ispán megjegyzi Salamonnak: László és Géza seregei úgy álltak fel a csatához, hogy hátuk mögött a Duna húzódik, azaz nem készülnek menekülésre. A győztes csata és Géza fehérvári koronázása után viszont valóban visszatértek a látomás helyére, hogy hálából templomot tervezzenek. Ekkor jelent meg a szarvas. Hogy Vác ekkor már nem csak erdős terület volt, ahol egy Wach (Vác) nevet viselő remete élt, az is bizonyítja, hogy a Képes krónika leírása szerint László a mogyoródi csata után szemügyre vette a halottakat, és sírva konstatálta: a békeszerető Ernye is köztük van. Miután meggyászolja, rendelkezik, hogy Vácon temessék el. Ha Vácon valóban csak egy remete éldegélt volna – állapítja meg Batizi Zoltán –, akkor nem így rendelkezik. Valószínűleg Ernyét is azért vitték Vácra, mert – ahogy fogalmaz – nem egy fa alá akarták eltemetni, vagyis Vácon állhatott már egy templom. A krónika ilyen értelemben ellentmondásba kerül önmagával.

A mogyoródi győzelem iránti hálából Géza megalapította a bencés apátságot Mogyoródon. A csodára emlékezvén emelték a váci templomot, amely Batizi alaposnak tűnő feltételezése szerint a mai Hétkápolna táján állhatott. A feltételezést többek közt az is erősíti, hogy a mai stadion helyén a 19. század végén homokbánya állt, ahol az 1880-as években a 10–11. századra utaló temetkezések nyomait fedezték fel. Ez is arra enged következtetni, hogy a látomás idején talán már állhatott ott egy templom, amely esetleg Szent István korában, az államszervezés idején épült. A Képes krónika korábbi krónikák szövegeit vette át és ötvözte. Az első ilyen krónika feltehetőleg a kora Árpád-korban, 1100 körül született. Később ezt egészítgették ki, és az egyes másolások idején is módosultak a szövegek. A történészek arra gyanakszanak, hogy azért említi a Képes krónika Vácot egyszer erdős területként, ahol csupán egy magányos remete él, máskor meg (valószínűleg templommal rendelkező) temetkezési helyként, mert utólagos betoldásról lehet szó.

A váci remete márványszobra Fotó: Lehotka László / MTI

Vácról úgy tartják, hogy vagy Szent István utolsó, tizedik püspöksége, de az is lehet, hogy utódja, Orseolo Péter alapította. Mindenesetre Szent István tíz püspöksége közt szokás említeni a várost.

Batizi Zoltán vezetésével találta meg 2015 augusztusában egy régészcsoport az egykori középkori székesegyház főhajójának közepén azt a sírt, amelyben szinte biztosan Géza király nyugodott egykor. Az erősen feldúlt sír négy oldala korábban feltehetőleg kővel volt kirakva. Ám amikor a ferencesek a 18. században megkapták a középkori vár és székesegyház területét, nagyszabású területrendezésbe kezdtek, és elsimították a dombtetőt. A ferencesek iratai szerint főpapi sírokat is találtak ekkor. Ezekből kiszedték a kőanyagot, mert kellett az építkezéshez, majd visszalapátolták a törmeléket.

A Képes krónikában olvasható, hogy I. Gézát 1077-ben az általa alapított váci Szűz Mária-székesegyházban temették el. A régész szerint ezt a sírt később biztosan feldúlták. A tatárok mellett a Vácot vagy száz éven át birtokló törökök is kutathattak kincsek után a templom közepén lévő királyi kriptában. Ha viszont már Géza uralkodása előtt, I. István vagy Péter király idején létrejött a váci püspökség, akkor miért őt tekintette alapítónak az utókor?

Batizi Zoltán elképzelhetőnek tartja, hogy Szent István vagy Orseolo Péter félig kész székesegyházat hagyott örökül Vácon, amelynek befejezését lassították a pogánylázadások és a német betörések.

Feltehető, hogy Géza adományából készült el végül a székesegyház, de az is lehetséges, hogy egy korábbi, már létező kisebb templom helyére építtette azt. A régész szerint nagyon nagy bizonyossággal kijelenthető, hogy Géza sírjáról van szó: Szent Istvánt is a fehérvári, háromhajós bazilika közepén temették el, illetve ismerjük I. András nyughelyét is, akit a tihanyi, megint csak háromhajós kis templom közepére helyeztek. Az alapítót, az adományozót tehát mindig a templom mértani közepére temették. Batiziék számos csontot találtak a feltételezett királysírban. A csonttöredékek egy részét genetikai vizsgálatnak vetették alá, az eredményt még várják.

I. Géza fiúági ükunokája volt III. Béla, aki az egyetlen olyan Árpád-házi férfi, akinek a csontváza biztosan azonosítható. Az ő dns-ével lehetne összevetni a váci sír csontmaradványait. Az apaági rokonság, leszármazás miatt a két dns esetében meg kellene mutatkozniuk az egyező részleteknek.

Hogy mit üzen nekünk, maiaknak a középkor?

– A középkorban sokkal inkább megvolt, ami a mai korból gyakran hiányzik: az egyszerűség, a természetközeliség, az észszerűség. Szent Lászlóról úgy emlékezhetünk meg méltóképpen, ha minél több emlékét sikerül felkutatni, érthető módon a közönség elé tárni – zárja várossétánkat Batizi.

Ősi János azzal egészíti ki, reméli, az emlékév talán segít kicsit élőbbé tenni az emlékezetet, pláne, hogy volna miért.

– Szent László nemcsak középkori, mai értelemben is példakép lehetne. Egy év múlva akkor mondhatjuk el, hogy sikeres volt az emlékév, ha egyrészt rangos közéleti személyiségek is részt vesznek a megemlékezéseken, de szükség lenne olyan pályázatokra is, amelyek a Szent Lászlóval kapcsolatos képregényeket, meséket, rajzfilmeket, legendák modern kori feldolgozását szorgalmaznák. Azaz ha élő példaként tennék a laikusok elé a témát.

A múltat alaposan kifaggattuk Vácon, hogy mit hoz a jövő, az az emlékév szervezőin múlik. Várjuk a fejleményeket, ahogy a Szent László-filmet, -rajzfilmet és a 3D-s animációt is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.25.