Kiegyezés – Légüres térben Áder kívánsága

A kormányoldalon biztosan nem foglalkoznak Áder János kiegyezésről szóló újévi kívánságával, és a tavalyihoz hasonló agresszív kommunikációra készülnek. Az ellenzék nem táplál illúziókat.

„Ma is érdemes volna egyet és mást ellesnünk ebből a korból, és útravalóul magunkkal vinni 2017-re” – mondta Áder János újévkor, miután felhívta a figyelmet arra, hogy „2017-ben nem forradalmat ünneplünk, hanem a kiegyezést”, majd így fejezte be a beszédét: „kívánom, hogy 2017 hozzon több békét, nyugalmat, megértést és egymás iránti tiszteletet világunkban”.

A legfőbb közjogi méltóság megszólalása kapcsán mindig felmerül a kérdés, hogy van-e egy ilyen üzenetszerű beszédnek címzettje – emiatt a kormányoldalon és az ellenzéknél is tájékozódtunk, tulajdonítanak-e jelentőséget Áder János szavainak. Nem akarjuk már az elején lelőni a poént, de a rövid válasz: nem. Sem a kormánypárt részéről nem gondolják, hogy bármilyen relevanciával bírna irányukba a köztársasági elnök által megfogalmazott (s)óhaj, sem az ellenzék részéről nincsenek illúziók, hogy bármiben is változást hoz a 2017-es év a magunk mögött hagyott esztendőhöz képest, főleg nem egy elnöki megnyilatkozás hatására.

„Áder mondatai semmi különösebbet nem jelentenek. Legfeljebb azt, hogy minél több ember egyetértésében bízik, köztársasági elnökként pedig mi más lehetne a feladata?” – kommentálta az elnöki köszöntőt egy a kormánykommunikációra rálátó forrásunk. Eszerint a mostani megnyilatkozás sem más, mint amikor a magának környezetvédő elnöki krédót választó Áder János finoman figyelmezteti a kormányt a megújuló energiák fontosságára, és visszaküldi a parlamentek azt a törvényt, amely gyakorlatilag betiltaná a szélerőműveket Magyarországon, hogy aztán a kormánytöbbség változatlan formában elfogadja.

„Én nem látok kiegyezésre utaló jeleket, szerintem a köztársasági elnök egyszerűen a 2017-es választási kampány túlzásaitól próbált előre óvni” – mondta egy kormányzati forrásunk is. Ő kérdésünkre úgy vélekedett, hogy – akár az elnöki intés ellenére is – idén változatlan marad az offenzív, az ellenzék egyes vezetőit támadó kormányzati kommunikáció. Szerinte erre utalt Orbán Viktor egyik év végi interjúja is, hogy a „következő év Soros György és az általa szimbolizált erők kiszorításáról fog szólni”. Az biztos, hogy az év végén a kormányközeli sajtóban Vona Gábor és Gyurcsány Ferenc egy platformra hozása vált az egyik fő csapásiránnyá, és nem várható, hogy a stílus változni fog, főleg az év vége felé, amikor előbb-utóbb „hivatalosan” is elkezdődik majd a kampány. „Áder János megfogalmazhatta ezt az óhaját, de már másfél év sincsen vissza a választásig, ilyenkor az ellenzéknek nincs más dolga, mint támadni a kormányt, a kormánynak meg visszatámadni” – mondta egy budapesti fideszes képviselő is.

Emiatt nincsenek illúziói az ellenzéknek sem. „A kormány számára most biztosan nem a kiegyezés az irány, bár Áder kezdeményezése mindenképpen érdekes” – kommentált egy ellenzéki vezető. A felek tehát éppen az ellenkezőjére készülnek.