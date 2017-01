Alig enyhül ma a fagy

Elsősorban a Dunától keletre sokfelé -15, -17 fok alatt alakul a hőmérséklet, néhol, főként északkeleten, illetve az Északi-Középhegység havas, szélvédett völgyeiben -20 fok alatti minimum is előfordulhat a reggeli órákban – adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Kedd délelőttig nyugaton hószállingózás is előfordulhat, kisebb hófoltokat a fővárosban is látni. A délutáni óráktól előbb délen, majd a Dunántúlon is kialakulhat időszakos elszórt havazás. A hólepel vastagsága 2 centiméteres is lehet.