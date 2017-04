Búcsút mondhatunk a jó időnek

Még hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében és este helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből. Viharos szelet és záporokat, zivatarokat hozhat a jövő hét.

Hétfőn délelőtt és kora délután még jellemzően derült, napos időnk lesz, de a nap második felében az ország északi felén már gomolyfelhők is megjelennek az égen, amelyekből késő estig helyenként zápor, főként északnyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat átmeneti szélerősödéssel. Az északi szelet élénk széllökések is kísérhetik a Dunántúlon és északon. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul szeszélyes területi eloszlásban, de az északi völgyekben gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 25 fok között valószínű.

Kedden felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Több helyen lehet zápor, helyenként zivatar, és az északi, északkeleti szél élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, északkeleten lesz a melegebb.

Szerdán közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak, és több helyen kell záporra számítani. Az északi szél megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 14 és 18 fok között alakul majd.

Az előrejelzés szerint csütörtökön felhőátvonulásokra számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, záporokkal. Az északnyugati szél megerősödik, nagy területen – az ország északkeleti negyedét leszámítva – viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 12 és 13 fok körül alakul.

Pénteken megnövekszik a felhőzet, és napközben többnyire erősen felhős égre számíthatunk elszórtan kisebb esővel. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon viharossá is fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 2 és 7 fok között alakul, talajmenti fagyra kell számítani, sőt az Északi-középhegység völgyeiben, a Nyírségben gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű.

Szombaton napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, és helyenként lehet még kisebb eső. A nyugati, északnyugati szél napközben több helyen megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul majd, nyugaton lesz melegebb.