Fogcsikorgató hideggel keményít be a tél

Az elkövetkező napokban röpködni fognak a mínuszok, ez főként a szerda késő délután északról hazánkba érkezett hidegfront következménye. Csütörtökön azonban keletebbre helyezkedik, nyomában ezért sokkal hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe. Valamint a magasban is markáns hidegteknő érkezik. Többfelé viharos szél és futó hózáporok alakulnak ki, néhol esetleg zivatar is előfordulhat – írja honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

hirdetés

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet csütörtökön -1 és -7 fok között valószínű. Ám péntekre ideér az igazi szibériai hideg, éjszaka -15 fok közelébe ereszkedik a hőmérő higanyszála, ami nappal is -10 és -3 fok között lesz. Szombaton pedig főként a hóval borított, szélvédett területeken jön jól a dupla nadrág és a bélelt kabát, mert éjjel -20 fok is lehet. Nappal sem menekülünk a fagypont alatti hőmérséklettől, hiszen szombaton is -3 és -10 fok között alakul a napi csúcshőmérséklet.

Az OMSZ előrejelzése szerint csütörtökön felhőátvonulások lesznek keleten kevesebb, nyugaton több napsütéssel, futó hózáporokkal, néhol hózivatarral, csak a Duna–Tisza közén lesz több felhő felettünk, és ott tartósabb havazás is kialakulhat. A délnyugati, nyugati szél az északi, északkeleti vidékeken sokfelé erős, helyenként viharos lesz, amely arrafelé hófúvást okozhat, majd éjszakától a szél északnyugatira, holnap északira fordul, és a Dunántúlon többfelé, északkeleten néhol viharossá fokozódik.

Ne menjünk a jégre!

Akármennyire is hidegnek érezzük a levegőt, ne merészkedjünk a tavak jegére. A Balaton is és a Velencei-tó jege is veszélyes. Bár már sokan sportolnak, korcsolyáznak rajta. Szerdán 6-8 centiméteres jégvastagságot mértek a nyílt vízen Siófoknál, a szél több helyen megtörte az összefüggő jégtakarót, és csütörtökön még erősebb jégzajlás várható. A Velencei-tó jege sem alkalmas még a biztonságos sportolásra, a jégvastagság nem éri el a 8 centimétert.

hirdetés