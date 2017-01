Mínusz 20 foknál is hidegebb lehet a hétvégén

Többfelé napközben is mínusz 10 Celsius-fok körül alakulnak a napi maximumok, a leghidegebb órákban néhol mínusz 20 foknál is hidegebb lesz a hétvégén. Emellett ködre, ónos szitálásra, hószállingózásra is készülni kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.