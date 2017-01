Marad a szmogriadó

Továbbra is indokolt a szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása Budapesten a szálló por szintjének újbóli határozott emelkedése miatt – közölte a Főpolgármesteri Hivatal szombatra virradóra.

A tájékoztatás szerint míg a szálló por koncentrációja a hét legtisztábbnak tekinthető napján, csütörtökön csak Csepel-Királyerdőben haladta meg a tájékoztatási küszöbértéket, addig pénteken további három helyen, a Kosztolányi téren, a Széna téren és Pesthidegkúton is a küszöböt meghaladó értékeket mértek, ami e helyeken gyakorlatilag a keddi állapothoz hasonló szintet jelenti. A többi hat vizsgálati ponton a tájékoztatási szint és az egészségügyi határérték közötti állapot alakult ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat legújabb előrejelzése szerint a szállópor-koncentrációban szombaton stagnálás valószínű, egészségügyi határérték fölötti, illetve tájékoztatási határérték körüli számok várhatók.

Vasárnap, hétfőn sem várható érdemi változás, a levegőminőségben stagnálás vagy kisebb javulás valószínű, de ha a felhőzet felszakadozása mégis bekövetkezik, akkor rövid idő alatt visszaromolhat a levegőminőség. Kedden, szerdán a forgatókönyvek többsége javuló tendenciát ígér.

A fővárosi szmoghelyzet ismételt romlásának elkerüléséért, a javulásért Tarlós István főpolgármester továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a fővárosi úti célok eléréséhez mérsékeljék vagy lehetőség szerint szüneteltessék az egyéni gépjárműhasználatot, részesítsék előnyben a közösségi közlekedést. Mellőzzék a gépjárművek indokolatlan alapjárati üzemeltetését, mérsékeljék a szilárd és olajtüzelésű berendezések használatát, valamint a szolgáltatási és termelési tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetői csökkentsék porkibocsátásukat.

Közben ma újra a szmogriadó riasztási fokozatát rendelték el Salgótarjánban, mert az utóbbi napokban szennyezettebbé vált a levegő. A városháza közölte, hogy a légszennyező szálló por átlagkoncentrációja csütörtökön és pénteken is meghaladta a 100 mikrogramm/köbméteres riasztási határértéket, csütörtökön köbméterenként 107, pénteken 117 mikrogrammot mértek. A szmogriadó riasztási fokozatát múlt szombaton is el kellett rendelni a nógrádi megyeszékhelyen, majd a levegő minőségének enyhe javulása miatt szerdától a tájékoztatási fokozat volt érvényben. Fekete Zsolt (MSZP) polgármester arra kéri a salgótarjániakat, hogy minél kevesebbet tartózkodjanak a szabadban, mérsékeljék a szilárd és olajtüzelésű berendezések használatát, és lehetőség szerint a tömegközlekedést vegyék igénybe. A polgármester elrendelte az avar és a kerti hulladékok égetési tilalmát, az építési, bontási munkák szüneteltetését is, emellett fokozottan ellenőrzik a porképző anyagok szállítására vonatkozó előírások betartását. A meteorológiai előrejelzés szerint Salgótarjánban stagnálás valószínű a szálló por koncentrációjában, vagyis egyelőre nem javul a levegő.