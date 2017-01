„Ez egy adrenalininjekció”

Közép-Európára fókuszálva, magyar előadókkal és delegációval indul a háromnapos ljubljanai zeneipari fesztivál, a MENT. Interjú a fő szervezőkkel.

Újra felpezsdül a közép-európai zeneipar, szerdán ugyanis harmadik alkalommal startol el Ljubljanában a MENT, amely amellett, hogy három nap alatt bemutat mintegy hatvan friss, izgalmas előadót Európából, a szakmát is összehozza egy kis együtt gondolkodásra. A mustra célja, hogy ösztönözze a térség zenepiaci szereplőit, segítse a régiós kapcsolati hálók kiépítését, elmélyítését, egyúttal a zenekarokat is nemzetközi porondon mutassa be.

A MENT tehát minden szempontból szimpatikus kezdeményezés, s amint az előző évek mutatják, szépen ki is növi magát. Ezen felbuzdulva sorra indultak a hasonló fesztiválok az utóbbi időben, egyebek mellett tavaly novemberben, a szintén elsősorban a közép-európai zeneiparra koncentráló, a szívünkhöz épp ezért is közel álló Budapest Showcase Hub (Bush), amelyről mi is többször (itt és itt) írtunk.

A MENT-re az idén népes magyar delegáció is ellátogat (lásd keretes írásunkat lejjebb), mi pedig a fesztivál előtt alaposan kifaggattuk a rendezvény három fő szervezőjét – Andraz Kajzert, Miran Rusjant és Matjaz Manceket –, hogy miért is érdemes beleállni egy ilyen kezdeményezésbe, miért jó a szakmának, s mit profitálhatnak belőle a tehetséges, feltörekvő zenei formációk. A beszélgetésben arra is kitértünk, kell-e, jó-e egyáltalán az, ha az állam belefolyik a zene támogatásába.

– Mi motivált benneteket abban, hogy megszervezzetek egy olyan fesztivált, mint amilyen a MENT? Nem egy szimpla zenei mustráról van ugyanis esetetekben szó, hiszen a fesztivál inkább a szakmáról, a menedzsmentről vagy épp a zenekari promócióról szól.

Andraz Kajzer: – Az ötletet, hogy szervezzünk egy fesztivált – ahol többnyire ismeretlen, illetve elsősorban a régióban ismert előadókat mutatunk be, valamint a szakmát is összehozzuk egy konferenciára – a körülöttünk zajló dolgok ösztönözték. Első körben azt szerettük volna, hogy Szlovéniát felhelyezzük napjaink zenei térképére. Emellett cél volt, hogy fejlődési, oktatási lehetőséget adjunk a helyi és régiós előadóknak, valamint a zeneipar szakembereinek, hogy egy közös fórumon vitathassák meg a szektort érő kihívásokat Európa más részeiről érkező kollégáikkal. Nem mellesleg pedig szerettünk volna izgalmas, új zenekarokat hozni Szlovéniába. A képlet tehát egyszerű volt: a régióra koncentrálva csináljuk kicsiben, így a rendezvény könnyen kezelhető is egyben.

– Látjuk, hogy a zeneiparban komolyak a különbségek Nyugat- és Kelet-Közép-Európa között. Mit gondoltok, a mi régiónk miként tudja áthidalni ezeket a szakadékokat?

Miran Rusjan: – Nagyon fontosnak tartom, hogy ne agyatlanul, gépiesen másolva vegyük át Nyugat-Európa zeneipari trendjeit, praktikáit és működési mechanizmusait, hanem okosan és figyelmesen azokat a dolgokat alkalmazzuk, amelyeknek van értelmük, tehát működőképesek lehetnek nálunk. Ne féljünk attól, ha a közép-európai zeneipar picit másképp fejlődik, mint a nyugat-európai. Ha nem tudsz nagy és erős játékosa lenni a szektornak, akkor próbálj meg a legokosabbá válni.

– Az utóbbi időben szerencsére egyre több új térségi kezdeményezés indult, először a MENT, majd tavaly novemberben a kifejezetten Közép-Európára fókuszáló magyar Bush. Az ilyen szakipari rendezvények hogyan tudják megváltoztatni a hozzáállást az alternatív, underground zenéhez, mennyire dobnak a kezdő és feltörekvő előadók helyzetén?

Miran Rusjan: – Úgy vélem, sok új lehetőséget adnak a térség számára: a helyi zenekarok kiléphetnek a nemzetközi színtérre, megmutathatják magukat. Közben a szektorban dolgozók (fesztiválszervezők, ügynökök, menedzserek, valamint újságírók) jobban megismerhetik, kapcsolatba kerülhetnek egymással, megoszthatják tapasztalataikat, egyúttal tanulhatnak a másiktól, mialatt ugyancsak megismerhetik a nemzetközi feltörekvők, az új hangok mezőnyét. Az ilyen fesztiválok igazi adrenalininjekciók, új energiákkal és kreativitással töltik meg a szektort, s hosszú távon mindenképp segítik a helyi zeneipar fejlődését számos területen.

– Mit gondoltok az államilag támogatott zenei ösztöndíjakról, programokról? Magyarországon például ilyen a Cseh Tamás-program. Segíthet-e, egyáltalán szükséges-e bármiféle állami beavatkozás a zeneiparba? Mik az ezzel kapcsolatos tapasztalatok Szlovéniában?

Matjaz Mancek: – Egy olyan kicsi és fejletlen piacon, mint amilyen a miénk, az állami támogatások egyértelműen és elengedhetetlenül szükségesek, a fejlődést segítik, valamint azt, hogy a tehetséges hazai előadók megjelenhessenek az egyre öldöklőbb nemzetközi versenyben. Mi, és mások is kapunk némi segítséget az államtól, valamint Ljubljana önkormányzatától, de ezek a támogatások még messze nem kellően szervezettek és optimalizáltak. Azon dolgozunk tehát, hogy meggyőzzük a döntéshozókat a szervezett, strukturált támogatások fontosságáról, s arról, hogy ezek milyen pozitív hatással lehetnek minden szinten a zeneiparra. De ez egy hosszú és összetett dolog, sok egyeztetést kíván.

– Miként állítjátok össze a MENT fellépőinek listáját? Hogyan döntitek el, hogy mely zenekarokat érdemes elhívni, bemutatni?

Andraz Kajzer: – Ez egy összetett folyamat. Elsősorban olyan izgalmas bandákat, előadókat keresünk, amelyek és akik valami újat tudnak mutatni. Emellett a saját stílusukban kimunkált, egyedi, ám már jó ideje alkotó formációkat is szeretnénk megmutatni. Fontos, hogy színvonalas produkciókat keresünk, illetve törekszünk a stílusok, műfajok választékos, sokrétű bemutatására is – a metáltól a popig, vagy az elektronikus zenétől a punkig. Persze akadnak olyan produkciók, amelyeket élőben nem tudunk megnézni, így ők az online teljesítményükkel győznek meg arról minket, hogy itt a helyük.

– Mit tartotok a MENT legnagyobb sikerének, eredményének?

Matjaz Mancek: – A MENT felrázta és ösztökéli a helyi zenei szcénát, s elsősorban a fiatalabb generációkból mozgatott meg többeket, innen verbuválódik a közönségünk nagy része is, akiket – úgy látjuk – egyre jobban érdekelnek az ismeretlen bandák Európa minden szegletéből. A fesztivál emellett felrázta a helyi bandákat, amelyek még ambiciózusabban törekszenek nemzetközi karrierre, és szerencsére sikerült némi lehetőséget is adnunk nekik ezen a téren. Ugyancsak fontos, hogy sikerült felkeltenünk a nemzetközi szakma, valamint a sajtó érdeklődését is, akiket így egyre jobban foglalkoztat nemcsak a szlovén, de a környező régió zenei élete, történései, hírei.

– Tervezitek-e bővíteni a MENT-et?

Matjaz Mancek: – Nem célunk, hogy növeljük a programok, előadások, fellépők és látogatók számát. A cél elsősorban és kifejezetten az, hogy minél színvonalasabb legyen a rendezvény, s hogy kreatív ötletekkel gyarapítsuk a kínálatot, például új, érdekes helyszínek bevonásával emeljük a minőséget.

– Mit vártok az idei fesztiváltól?

Matjaz Mancek: – Remek koncerteket, lelkes közönséget, rengeteg új információt, érdekes történeteket, új kapcsolatokat és barátságokat, valamint lehetőségeket mindazon előadók, zenekarok és szakmabeli számára, akik részt vesznek az idei rendezvényen.

