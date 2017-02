Látomásos utazásra visznek Rentonék

Majdnem napra pontosan egy év után tér vissza hozzánk a Renton and the Error Jam. A somorjai csapat tavaly nálunk mutatta be S.O.S. című dalára készített videoklipjét, ezúttal pedig már egy albumra duzzadt anyagát hozta el.

A koncepció maradt, s ez különösen azért szimpatikus, mert az REM Phase névre keresztelt lemezt egy fiktív főszereplő, minő meglepő, Renton belső vívódásaira építették fel. Ráadásul Joyce Ulysses című monstre munkájához hasonlóan egy nap történéseit követhetjük végig.

A sztori lényege a zenekar tömör ismertetője szerint: „Renton, felismerve élete robotikus monotonitását, a mások céljainak való folytonos alárendeltségét, illetve a minden szinten jelen levő örökös megfelelési kényszert, megpróbál kitörni saját sztereotip világából. Mindezt nem is tudatosan, inkább csak zavarossá váló elmeállapotától indíttatva, spontán gondolatai és benyomásai által vezérelve teszi. Eközben összefonódik álom és ébrenlét, gondolat és tett, fikció és valóság.”

Ami pedig a zenét illeti, az abszolút jó értelembe vett baljós hangulat ott ólálkodik a gitártémák között. Ráadásul ezzel az eklektikával nem ülnek fel a sokszor unalmas és kismilliószor látott, leutánzott pszichedelikus rock szerelvényére. Épp ellenkezőleg. Úgy fűszerezik meg a „műfajt”, hogy közben nem lóg ki a lóláb. Ez pedig tök szimpatikus. Érdemes tehát végighallgatni az egész anyagot.

Ha pedig közben kivesézzük a részleteket, annyi kritikai észrevételt érdemes tenni, hogy a tizenhárom szám elbírt volna néhány váratlan váltást. Ez persze nem vesz el semmit az élvezhetőségből, csak konceptalbum esetében érdemes arra is figyelni, hogy az adott műfajt nem feltétlenül kedvelők megfogása érdekében nem árt egy-két nem várt, akár meghökkentő csavart rakni az anyagba.

A filmzenés attitűd, amely külön izgalmas, szerencsére maradt, de a korábbi, csak angol nyelvű dalszövegek mellé magyar nyelvű dalok is kerültek. A kétnyelvűséggel kapcsolatban Méry Dávid dobos megjegyezte: „Az egész spontán jött. Az alapkoncepció az angol volt, de Laci [Horváth László, énekes – a szerk.] egy-egy improvizáció során előjött a magyar szövegekkel, és szinte azonnal dallá értek. Ezeket sem akartuk kidobni az ablakon, s egyébként sem foglalkozunk az aktuális trendekkel, hogy csak ilyen vagy olyan nyelven érdemes énekelni.”

Az albumról egyébként még érdemes megjegyezni, hogy a dalokat Komáromban, a Kvety nikotínu zenekar stúdiójában rögzítették, az utómunkálatok pedig a Vad Fruttik-os Győrffy Gyula kitartó és nagy türelemmel végzett munkáját dicsérik.

Az együttes legutóbb szomorkás képet festett a szlovákiai zenei piacról, valamint az ottani lehetőségekről, mondván, túl belterjes a piac. Amint elmesélték, a tavalyi klippremier óta nem vitték túlzásba a koncertezést. Felléptek néhány fesztiválon Szlovákiában és Magyarországon, megjártak tehetségkutatót is. Ami a lehetőségeket illeti, azért akadnak. Hétfőn például épp tévéfelvételen vettek részt, az eddig sportműsorokban jeleskedő 213-as csatorna újabban a kulturális tartalmakra is ráerősített, s a zenekart behívták egy élő zenéléssel egybekötött beszélgetésre is.

Ha pedig valaki szeretné élőben is látni a Renton and the Error Jamet, most péntek este nyolc órától Budapesten az S8 Underground Clubban megnézheti, ugyanis többek között ők is fellépnek a Rockerek.hu tizenegyedik szülinapi buliján.

További érdekességekért érdemes követni zenerovatunk, az Ígéretes titánok Facebook-, Tumblr- és Instagram-profilját is. Csak semmi trendcsinálás: hallgassatok menő magyar feltörekvőket!

