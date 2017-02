Akár 30 ezer új lakás is épülhet

Egy év alatt 2,5-szeresére nőtt a kiadott építési engedélyek száma országosan, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken megjelent friss statisztikája szerint. A közel 32 ezer kiadott engedély 2008 óta a legmagasabb szám. A megépült közel 10 ezer lakás éves szinten 31 százalékos növekedést és egyben négyéves rekordot jelent.

Az OTP Ingatlanpont előrejelzése szerint ebben a mutatóban idéntől további felfutás várható. Építési engedélyekben Budapesten és a megyei jogú városokban közel háromszoros az éves növekedés, kisebb városokban az országos átlaggal megegyező, a községekben 80 százalékos.

– Bár a saját használatra, illetve családi házas formában épült ingatlanok száma is nőtt, a látványos megugrást az értékesítési céllal, többlakásos épületben épült lakások számában láthatjuk. 2017-ben, nagyjából 2010 óta, a legtöbb honfitársunk költözik majd új társasházi lakásba – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Hozzátette, az előző év a lakásépítők – és részben a vásárlók – számára jóval kedvezőbb piaci környezetet, látványos könnyítéseket hozott, amit a KSH által közölt mutatók ugrásszerű emelkedése is alátámaszt. Az OTP Budapesti Újlakás Értéktérképe szerint 2016-ban, csak a fővárosban 350 új lakásprojekt értékesítése indult el 11 ezer új lakással. A lakásépítők a fővárosi peremkerületekben és a vidéki nagyvárosokban is aktivizálódtak, az elmúlt évek visszafogott volumenei után újra több száz lakásos beruházások tervei jelentek meg.

Balogh László, a Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára a köztévén úgy kommentálta a KSH adatait, hogy megtörtént a fordulat a lakáspiacon, közel 10 ezer új lakás épült, és az építési engedélyekre vonatkozó adatok szerint ez a dinamikus növekedés folytatódik az idén. Hozzátette, Magyarországon utoljára a válság előtt volt ilyen magas a lakásépítési vagy vásárlási szándék.

Árendás Gergely, a Property Market Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetője az MTI-nek azt mondta, a következő egy-két évben nagyobb számban piacra kerülő újépítésű lakások megjelenése miatt a lakáshitelezési szektorban további jelentős versenyre lehet számítani a bankok között.

Mester Nándor, az Otthontérkép.hu vezető elemzője szerint látványosan megugrott a családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) megvásárolható új és használt lakások és családi házak száma.

Földi Tibor, a Cordia Zrt. vezérigazgatója azt emelte ki, hogy bár a lakásépítések óriási lendületet vettek tavaly, az építőiparon belül az épületek építésének volumene 2016-ban a megelőző három évben tapasztalt növekedés után számottevő csökkenést mutatott.