Érzelmi kérdést csinálunk a lakásvásárlásból

Háztartási gépek vásárlásakor már figyelünk az energiahatékonysági besorolásra, ám lakásvásárláskor nem járunk el hasonló körültekintéssel. Az energiahatékonyság egyelőre nem kifizetődő a lakáspiacon.

Az energiahatékonysággal kapcsolatos szemléletváltás felemás módon valósult meg a lakosság körében, hiszen míg egy mosógép megvásárlásánál döntő tényező annak energetikai besorolása, addig egy átlagember élete legnagyobb beruházása esetében, vagyis egy ingatlan megvásárlása során szinte teljesen háttérbe szorul – derül ki a Balla Ingatlaniroda friss piacelemzéséből.

Balla Ákos, az ingatlanforgalmazó társaság tulajdonos-ügyvezetője rámutatott: a legjobban mindezt az mutatja, hogy a sok évvel ezelőtt bevezetett energetikai tanúsítványt továbbra is csak egy kötelező, letudni való adminisztrációs elemnek tekintik az eladók és a vevők is az ingatlanértékesítési folyamatban. Ez egy szükséges kellék az adásvételnél, azonban a vevői döntésben vagy a vételár kialakításában nem játszik szerepet. És ezzel kapcsolatban még változó szemlélet, bármiféle pozitív irány sem látható.

Azért a panelprogram népszerű volt

Ugyanakkor persze az is tény, hogy az energiahatékonyság javítását megcélzó pályázatokra mindig rendkívül nagy volt az érdeklődés. Vagyis az emberek szívesen belevágnak egy-egy korszerűsítésbe. Ezért volt nagy sikere az úgynevezett panelprogramnak, melyben a homlokzati hőszigetelés és nyílászárócserék révén jelentős hőveszteség-csökkentésre került sor az abban részt vevő lakásoknál. De az egyedi fűtésmérés is jelentős pozitív hatást gyakorolt a tulajdonosok pénztárcájára – mondta Balla Ákos.

A szakértő szerint a panelprogramnak is köszönhető az, hogy az elmúlt évek során a házgyári technológiával épült ingatlanok megítélése jelentős mértékben javult, és ma már egy kifejezetten keresett kategóriát jelentenek az ingatlanpiacon. A korszerűsítésen átesett panellakások ára az elmúlt két-három év ingatlanpiaci fellendülése során akár 50-60 százalékkal is emelkedhetett Budapesten.

Ugyanakkor az is igaz, hogy azon panellakások értéke is jelentős mértékben nőtt, melyek nem kerültek be a panelprogramba. A kettő között az árkülönbség mindössze 10 százalékra tehető, ami a szakértő szerint indokolatlanul kis mértékű, azt is figyelembe véve, hogy ezen lakótelepi társasházak esetében a tulajdonosok a közeljövőben nem számíthatnak hasonló felújításra.

Energiatudatosság a családi házaknál

A családi házak kategóriájában valamivel komolyabb mértékű tudatosság figyelhető meg a vevők részéről. Balla Ákos szerint ez azonban még mindig meglehetősen alacsony szintű, hiszen gyakran kimerül abban, hogy a vevő tájékoztatást kér a korábbi évek fűtésköltségéről, de a részletes adatokat már nem ellenőrzi.

Szintén nem nagyon találkozni azzal a jelenséggel, hogy a vevő hőkamerával és szakember segítségével mérné fel egy-egy családi ház energetikai állapotát, melyre egyébként szükség lenne annak pontos meghatározásához. Általában azt feltételezik, hogy egy kisebb összeg beruházása révén a szigetelési hatékonyság és az energiatakarékosság fokozható, a rezsiköltségek csökkenthetők, a valóságban azonban ebben gyakran csalódniuk kell.

Viszont az is igaz, hogy az elmúlt évek ingatlanpiaci változásainak egyik legnagyobb vesztesei azok a korszerűtlen térkialakítású, rossz energetikai paraméterekkel rendelkező, többgenerációs családi házak, melyekkel a budapesti külvárosokban és agglomerációs településeken találkozhatunk. Ezeknél jelentős értékcsökkenés következett be, pont a gyenge energiahatékonyság miatt. Itt tehát már találkozhatunk bizonyos fokú odafigyeléssel az energiatakarékosság, illetve sokkal inkább a várható rezsiköltségek iránt.

Balla Ákos azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy van egy olyan szegmense az ingatlanpiacnak, mellyel kapcsolatban nagyon kevés szó esik az energiapazarlásról és a korszerűsítés szükségességéről, miközben a vevők sem figyelnek rá. Ezek azok az 50-100 éves téglaépítésű lakások, melyeknél komoly szigetelési problémákról beszélhetünk, és a homlokzat állapota is nagyon sok esetben kritikus. Ezek felújítása hamarosan elkerülhetetlenné válik.

Nem várható pozitív változás?

Az ingatlanportál várakozásai szerint ráadásul úgy tűnik, hogy a jövőben sem várható jelentősebb változás az energiatudatosság szempontjából. Legalábbis erre utal, hogy például az új építésű lakóingatlanok esetében sem tesznek valós megkülönböztetést a vevők a műszaki tartalomban. Ennek is köszönhető, hogy a most épülő lakóingatlanok esetében a beruházók kizárólag a szabványoknak kívánnak megfelelni, annál többet nem tesznek az energiahatékonyság érdekében. Ennek költségét ugyanis a vásárlók nem fizetnék meg.

Használt ingatlanok esetében sincsenek tisztában a vevők azzal, hogy egy-egy korszerűsítésnek mekkora a költsége, illetve a megtérülése. Mindössze azt tudják, hogy egy hőszigetelt és egy nem hőszigetelt homlokzat között, esetleg kisebb-nagyobb korszerűsítési beruházások hatására jelentős lehet a különbség a rezsiköltséget tekintve, amit az ár is tükrözhet. Ugyanakkor az ilyen korszerűsítések mögött jellemzően nincs számítás, mindössze egy felületes becslés – fogalmazott Balla Ákos, megjegyezve: mindennek az lehet az oka, hogy egy lakóingatlan vásárlása jelentős mértékben érzelmi kérdés, és csak részben racionális döntés eredménye. Emiatt viszont azt mondhatjuk, hogy a vevők nem teljes mértékű, illetve hiányzó tudatossága az ingatlanvásárlási folyamat során inkább tény és adottság, nem pedig hiba.

A Természetvédelmi Világalap (WWF) magyarországi szervezetének a minap publikált tanulmánya szerint az uniós átlagnál majdnem ötödével több hőenergiát falnak fel a magyar lakások, egy bécsi otthon energiafogyasztása pedig feleakkora, mint egy budapesti lakásé.