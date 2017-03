Százmilliós dilemma és a másik véglet az Andrássyn

Megosztás Szabó Emese, 2017. március 19., 15:09, frissítve: 15:29

A nagy belmagasságú luxuslakás be is van rendezve, látványosan nem olyan csillárokkal és bútorokkal, amelyeket az Ikeában vásároltak. Ezek benne foglaltatnak a 180 milliós vételárban

A fővárosi Andrássy úton minden további nélkül elkérhetnek egymillió forintot is a lakások négyzetméteréért. Sőt még többet is. Kíváncsiak voltunk arra, mit tudnak a legdrágább ingatlanok, mellette pedig megnéztük azt is, mit adnak ugyanitt potom pénzért. Mert ilyet is találtunk.