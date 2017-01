Tömegek kerülhetnek utcára

Tízezrével kerülhetnek utcára azok az adósok, akik hosszabb ideje képtelenek fizetni hitelük törlesztőrészleteit, ha nem sikerül megegyezniük bankjukkal a tartozás átütemezéséről – írja a Világgazdaság. A Magyar Nemzeti Bank ajánlása alapján hozzávetőleg 66 ezer fizetésképtelen jelzáloghiteles ügyfelet kerestek meg a bankok, de több mint ötödük nem is reagált a kezdeményező levélre.

hirdetés

Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke hangsúlyozta lapunknak, lehetetlen megbecsülni, mekkora lesz a fedél nélkül maradó családok száma, az azonban biztos, hogy többen kerülnek bajba, mint tavaly. Az elnök szavai szerint azonban a végrehajtások számának emelkedésére csak 2017 második felében kell számítani, a követeléskezelő vállalkozásoknak ugyanis fel kell készülniük az ügyek intézésére. S bár várhatóan több lesz a végrehajtási, illetve árverési fázisba került eset, mégsem ugrik meg túlságosan a piacra dobott ingatlanok száma. Egyrészt mert időre van szükség az adminisztrációhoz, másrészt mert ha túlságosan megemelkedne a megvételre kínált ingatlanok száma, az jó eséllyel az árak csökkenését idézné elő. Ennek elkerülése pedig jól felfogott érdekük a követeléskezelőknek, hiszen így mérséklődne a lakások eladásából származó árbevétel nagysága.

A jegybank statisztikája szerint a 66 ezer megkeresés alapján október végéig mindössze 2700 család tudott megállapodni tartozása átütemezéséről. Vagyis a megkeresetteknek alig valamivel több mint négy százaléka tudhatja biztosan, hogy nem árverezik el feje fölül a tetőt. Az adatok azt mutatják, akiknek sikerült egyezségre jutniuk a bankjukkal, azok jellemzően tartósan átütemezték a fizetési kötelezettséget, vagy fizetési moratóriumban tudtak megállapodni pénzügyi szolgáltatójukkal.

hirdetés

A megegyezési hajlandóságról szólva Schadl György arra is felhívta a figyelmet, hogy a hitelintézetek bizonyos hányada azzal is megelégszik, ha visszakapja a kölcsönadott tőkéjét. Ez akár jelentős engedményt is jelenthet a korábbi követeléssel szemben. A hitelintézetek megegyezési hajlandóságát növeli, hogy nincs apparátusuk és gyakorlatuk az ingatlankezelésben. Ennek következtében sok esetben akár többéves részletfizetésben is meg lehet velük állapodni. Ezzel szemben a követeléskezelők legfeljebb egyéves részletfizetést engedélyezhetnek. Mindebből logikusan következik, hogy még azelőtt érdemes keresni a megegyezés lehetőségét a bankkal, hogy követeléskezelőhöz kerülne az adósság. De azok számára sem veszett el minden, akiknek az ügye már valamely követeléskezelőnél kötött ki. A szakember szerint ugyanis még a megindított végrehajtások ügyében is mutathatnak megegyezési hajlandóságot a követeléskezelő cégek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 07.