A költő nyelvészkedik, tanít, műfordít, és még énekel is

Nádasdy Ádámot mint az egyik legkiemelkedőbb fordítót ismerheti a magyar közönség, aki nem csupán Shakespeare drámáit, hanem Dante magnum opusát, az Isteni színjátékot is újrafordította. Babits Mihály, Arany János, Vörösmarty Mihály és Kosztolányi Dezső örökségével kellett szembenéznie, de Nádasdy munkája nyomán az ember rácsodálkozik, hogy ezek a művek mennyire maiak, hozzánk és rólunk szólnak. A költő nyelvi zsenialitása révén Shakespeare és Dante gondolatai egyszerre játékosan könnyed és pontos, a mai generációk számára is érthető formát öltenek.

A nyelvész, költő, műfordító, esszéista, egyetemi tanár, a magyar szellemi és társadalmi élet meghatározó alakja ma ünnepli hetvenedik születésnapját. 1970-ben szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) angol–olasz szakán, később ugyanitt elvégezte az iráni nyelv és irodalom szakot is. Mesterei András László, Ruttkay Kálmán és Telegdi Zsigmond voltak. Negyvenhat éven át tanított az ELTE BTK angol tanszékén, 1997-től 2003-ig vezette is. Szakterülete az angol fonetika és fonológia, de tanított nyelvtörténetet és vezetett jiddis kurzusokat is.

A melegházasság konzervatív válasz „Soha nem mondtam, hogy baloldali lennék – polgári konzervatívnak tartom magam” – mondta lapunknak adott 2016-os interjújában Nádasdy Ádám.

Nádasdy Ádám az ELTE angol szakán, Ruttkay Kálmántól tanulta a Shakespeare-alapokat, első fordítását pedig 1994-ben a Szentivánéji álomból készítette a Katona József Színház számára, a rendező, Gothár Péter felkérésére. Azóta tucatnyi Shakespeare-darabot az ő fordításában mutattak be a legjobb magyar színházak. Hamlet-fordítását eddig tizenhárom különféle produkcióban vitték színre. Tavaly jelent meg Dante Isteni színjátékából készített fordítása, amelyen nyolc évig dolgozott. Őszinte nyitottságát jól jellemzi, hogy magyarnóta-esteken is énekelt lányával, Nádasdy Vilmával.

Költőként is jelentős életművet tudhat magáénak, hét éve jelentkezett legutóbb verseskötettel. Születésnapja alkalmából a Magvető Kiadó gondozásában jelenik meg a legújabb verseket tartalmazó Nyírj a hajamba című könyve. A kötetet február 19-én mutatják be a budapesti Örkény Színházban, ahol A vihar című előadás után színész és író barátai köszöntik a hetvenéves Nádasdy Ádámot.

