A múltnak kútja

„Eredetileg író akartam lenni, de mindazok után, amit itt el fogok beszélni, geológus mérnök és vállalkozó lettem. Ám ne higgyétek, hogy pusztán azért, mert elkezdtem mesélni, már magam mögött hagytam az eseményeket. Az emlékezéssel újra közel kerülök hozzájuk, ugyanakkor érzem, hogy velem együtt sodródtok majd ti is az apai és fiúi lét titkai között” – kezdi, engedjék meg, hogy ezt írjam, zseniális regényét Orhan Pamuk, a 2006-ban Nobel-díjjal kitüntetett, isztambuli születésű és ma is ott élő író.

A piros hajú nő című regényben Isztambul peremén az 1980-as években Mahmut mester, az ősi módszerekkel dolgozó kútásó és inasa, Cem „úrfi” küzd azért, hogy vizet fakasszon a kemény talajból. Esténként egy titokzatos nő régi mondákat és történeteket mesél egy városszéli sátorszínházban. A fiú fülig beleszeret a nőbe, ám mestere nem nézi jó szemmel szenvedélyét. A kemény és veszéllyel járó munka, amelyet a férfi és a fiú végez, tragédiába torkollik: a kivájt földdel teli vödör visszazuhan a mélybe, s eltalálja a mestert. Cem „úrfi” elmenekül a faluból, majd félelme évek, évtizedek alatt lassan elmúlik, hiszen nem talál a nyomára senki. Gazdag ingatlanvállalkozóvá növi ki magát, miközben a Nyugat és Kelet egy-egy fontos mítosza, Szophoklész Oidipusz királya, valamint Firdauszí Királyok könyve című műve, a civilizációk irodalmi alapjainak vizsgálata válik szenvedélyévé. Aztán befektetései révén visszatér ifjúkora helyszínére, ahol lassan a múltra is fény derül. Újra találkozik a titokzatos hölggyel, gyermeke anyjával, majd fiával is, ám az a találkozás is végzetesnek bizonyul.

Orhan Pamuk a kortárs török irodalom világszerte nagy népszerűségnek örvendő és nálunk is jól ismert alakja. Műveit több mint negyven nyelvre fordították le, regényeivel nemcsak hazájában, hanem több nyugat-európai országban is rangos irodalmi díjakat nyert el. Műveiben posztmodern, játékos stílusban mutatja be az Európa és Ázsia, a hagyományok és a modernitás között folyton választásra kényszerülő Törökország valóságát. Ennek lebilincselő regénybe foglalt példája ez a könyve is.

Orhan Pamuk: A piros hajú nő. Ford.: Tasnádi Edit. Helikon Kiadó, Budapest, 2016. 3499 forint.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 14.