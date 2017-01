Az iszlám belülről

Kevés vallás kapott az elmúlt évtizedben annyi kritikát, mint az iszlám. A bírálatok egy része a terrorizmussal és a dzsiháddal azonosítja az iszlámot, mások a nők elnyomásával vádolják, és akadnak szép számban, akik olyan civilizációnak mutatják be, amellyel lehetetlen együtt élni. Pedig az iszlám másfél milliárd ember vallása, s hívei többségének semmi köze a terrorizmushoz, sőt büszkén hivatkoznak a más vallásokkal való együttélés és a vallási tolerancia évezredes történelmi hagyományaira.

Carole Hillenbrand kísérletet tett könyvében, hogy árnyalt történeti ismeretanyagával és megközelítésmódjával rávegye a hírolvasót: nyitottan, tájékozottan és kritikusan közelítse meg az iszlámot érő támadásokat és kritikákat. Az elkötelezett keresztény szerző, aki az arabisztika, az iszlám vallás és civilizáció elismert professzora, ehhez sajátos tematikát választott: a könyv tizenegy fejezetében az iszlám hitét, tanítását és gyakorlatának legfontosabb vonásait emeli ki, s meghatározó szerepet kaptak a szövegben a történelmi, politikai, sőt a nemi kérdések is. Így Hillenbrand tollából nemcsak Mohamed életét és a Koránt ismerhetjük meg, hanem az iszlám sokféleségét is, emellett betekintést nyerhetünk abba is, hogyan gondolkodik valójában ez a vallás a dzsihádról vagy éppen a nőkről. A mű legfőbb érdeme, hogy az átlagolvasó számára is közérthető, s arra fókuszál, amiben a legtöbb muszlim hisz, és ahogy mindennapi életét éli. Érdekes leírásokat kapunk így a napi rituálékról, az utazási szokásokról, sőt még olyan érdekességekkel is találkozunk, hogyan reagálnak a muszlimok olyan jelenkori témákra, mint a banketika és a politikai krízisek. Ezzel szemben a teológia és a filozófia leírása már kisebb szerepet kapott; ezek a kérdések ugyan érdekfeszítőek lehetnek a modern kutatók számára, a laikus olvasók – sokszor még a muszlimok is – többségükben közömbösek irántuk.

A könyv betekintést nyújt az iszlám vallásba és a muszlimok életébe, s egyúttal arra is tanít, hogy keresztényként viselkedjünk azokkal az emberekkel, akik ehhez a világméretű civilizációhoz tartoznak.

Carole Hillenbrand: Az iszlám – Új történeti bevezetés. Ford.: Szabó Zsolt. Kossuth Kiadó, Budapest, 2016. 3990 forint

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 14.