Címkézett szabadságharcosok

Amikor Szimin Behbaháni iráni költőnő és emberi jogi harcos 2013-ban Magyarországon járt, valószínűleg nem sokan gondolkodtak azon, miért fontos, hogy az Irán oroszlánjának becézett költőnő – aki végzettségét tekintve eredetileg jogász – büntetőjogi szakvéleményeket is ad. Volt, akinek magyarul megjelent perzsa verseskötete volt érdekes, másoknak az, hogy a költő a magyarországi Janus Pannonius-díj átvétele miatt visszakapta az útlevelét, amit korábban elkoboztak tőle az iráni hatóságok. Akkor egyébként egy füst alatt őrizetbe is vették az idős költőnőt, ami még Iránban is megdöbbenést váltott ki, hiszen sokan úgy gondolták addig, hogy a köztiszteletben álló költő érinthetetlen. Tévedtek.

Az azóta már elhunyt Szimin Behbaháni valószínűleg nem azért tartott ki a jogi munka mellett is, mert a költészettel nem tudta magát elfoglalni, hanem mert nagy szükség volt a segítségére: az iráni ember kiszolgáltatott az iszlám jognak, amit nem ismer eléggé, és amely kiszámíthatatlanságával időnként az ügyvédeket is meglepheti. Főleg akkor, ha a bíróság és más hatóságok is hajlamosak szabadon értelmezni a törvényt. Közben pedig könnyen elsikkadnak az emberi jogok.

A férfiak és nők törvény előtti egyenlőségéért mindmáig küzdeni kell Iránban, és nem ritkák az olyan eljárások sem, amelyeket nyilvánvalóan politikai vagy vallási okból indítanak – jellemzően a XIX. században alapított, és minden nagyobb vallás alapelveit elfogadó bahái hit követői ellen. Iránban még mindig előfordul, hogy kiskorút végeznek ki, vagy megköveznek valakit házasságtörésért. Nem arról van szó, hogy ez mindennapos – inkább arról, hogy bármi megtörténhet, és időről időre meg is történik.

Ezt az esetleges világot festi le Shirin Ebadi, az első iráni női bíró, ügyvéd és emberi jogi aktivista önéletrajzi könyve, amely a Libri Kiadónál jelent meg. A két jogász – Ebadi és Behbaháni – egyébként jó barátságban volt, és az is hasonló, ahogyan Iránról beszélnek.„Néha elcsodálkozom, miért kötődöm annyira a hazámhoz, miért van az, hogy a Teheránhoz közeli Alburz hegység annyira a szívemhez nőtt, mint a lányaim arcvonásai, és miért érzek olyan elkötelezettséget a népemért, ami mindent felülmúl” – írja a könyvében Shirin Ebadi. Szimin Behbaháni életművében is hemzsegnek az ehhez hasonló hazafias vallomások.

Valószínűleg tényleg ez az elkötelezettség az oka, hogy Shirin Ebadi évekig, amíg csak lehetséges, képes volt „húzd meg, ereszd meg”-et játszani az Iszlám Köztársasággal. Ezekben az időkben úgy tűnt: nem éri nagyobb bántódás, leszámítva az ügynökök látogatásait, a környezete zaklatását, az ügyvédi munkája hátráltatását és egy hónapnyi fogva tartást. Végül emigrált, helyette családját zaklatják tovább a hatóságok.

A jogsértésekről Ebadi jelentéseket írt az ENSZ-nek, ezzel még inkább kivívva a politika haragját. A könyve jól lefesti azt az ördögi kört, amelyben lehetetlen a kommunikáció a hatalom és a hatalmat kritizálók között. Ha egy iráni jogvédő tevékenysége a politikai vezetésnek nem tetszik, bármikor érvelhet azzal, hogy az illető az Egyesült Államok vagy Izrael szekerét tolja. Pedig Shirin Ebadi azt is leírja, hogy Iránban a civil szervezetek nem fogadhatnak el külföldi támogatást.

Magyarországon a külföldről érkező anyagi támogatás szokott lenni a kormányoldal fő érve, amikor azt szeretné bizonyítani, hogy egyes civil szervezetek idegen érdekeket képviselnek. Iránban az az érdekes, hogy külföldi anyagi támogatás nélkül is működik ugyanez az érvelés. Nem kell semmilyen komolyabb bizonyíték ahhoz, hogy meginduljon valaki ellen a médiában a magánéletét sem kímélő lejárató hadjárat, csak az, hogy rásüssék a Nyugattal való összejátszás vádját. Az iráni helyzetet nyilván nem lehet összevetni a magyarországival, de a két érvrendszer között fel lehet fedezni hasonlóságot.

Ezzel a világképpel az a baj, hogy nincs benne hiteles ember, nemes cél, jogos kritika – legalábbis azok között, akik nem birtokolják a politikai hatalmat.

Talán csak az utókor döntheti el, hogy Szimin Behbaháni, a Nobel-békedíjas Shirin Ebadi vagy bárki más igazán maradandót alkotott-e. De az ügyvéd könyve ráébreszti az olvasót arra: a politikának módjában áll, hogy válogatás nélkül osztogassa a címkéket. És ha valamire ezek a címkék nem alkalmasak, akkor az az illető hiteles azonosítása és megítélése.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 14.