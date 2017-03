Egy túlsúlyos alkoholistával a világ leghosszabb túraútvonalán

-

Bill Brysont sokan a világ legjobb útikönyvírójának tartják. Szinte minden kötete kasszasiker, írjon akár Amerikáról, akár Angliáról. Utazási témájú könyvei mellett népszerű tudományos műveit is általános megbecsülés övezi.

Ez nem jelenti azt, hogy Bryson minden vállalkozása sikerrel zárul. A Hátizsákkal a vadonban című könyvét például arról tervezte írni, hogyan ment végig a világ leghosszabb egybefüggő túraútvonalán, a 3400 kilométeres, Georgiától Maine-ig tartó appalache-i ösvényen. Ám Bryson nem az a tipikus hegymászó, útitársa pedig még annyira sem az, hiszen túlsúlyossága mellett alkoholista is volt.

Nem is sikerült legyőzniük a több ezer kilométeres, hegyekkel és vadállatokkal „tarkított” távolságot. A túrázást végül akkor adták föl, amikor – bár azt hitték, már rengeteget haladtak – rájöttek, még mindig az út elején vesztegelnek. Ám Bryson kétségtelen nagyságát bizonyítja, hogy a kudarc csöppet sem zavarta abban, hogy a kalandból szórakoztató könyvet írjon. A folyamatos túrázást felfüggesztve később egyenként ellátogatott az útvonal emblematikus pontjaira, és egy könnyebbnek ítélt szakaszon újból elkezdett hegyet mászni. És megint kiderült, hogy ő kevés ehhez, így másodszor is feladta a túrázást. Összesen így is 1300 kilométert gyalogolt.

Szerencsére a kötet nem csupán a fáradt, átázott kocaturisták hányattatásairól szól, bár Bryson könyörtelen öniróniája e bekezdéseket is élvezetessé teszi. A szerző legalább ennyi teret szentelt az Appalache környéki Amerika kívülállók számára szinte ismeretlen mikrokozmoszának bemutatására. Az író életének nagy részét amerikai létére Angliában töltötte, és ez rányomja bélyegét teljes világlátására. Így hát – ki tudja, őszinte meggyőződésből-e vagy tudatos szerepet játszva – a könyvben végig érződnek a déli amerikaiak iránt táplált ambivalens érzései. És ezek teszik általában humorossá az eseményeket. Az egész vállalkozás legnagyobb tanulsága Bryson számára, hogy „soha többé ne merészkedjen ilyen messzire délre”.

A tavaly bemutatott filmadaptáció főszereplője és producere, Robert Redford így nyilatkozott a könyvről: „Nem is tudom, mikor olvastam legutóbb olyan könyvet, amelyiken ilyen hangosan nevettem volna.” És ezt el is hihetjük neki.

Bill Bryson: Hátizsákkal a vadonban. Ford.: Pék Zoltán. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015. 3800 forint

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 04.