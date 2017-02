Elég a hátizsák

Harmincz Rita „sárga ruhás lányként” írt blogbejegyzéseinek köszönhetően vált ismertté, aki most ázsiai utazásainak tanulságait könyvben is megjelentette. Jó mottót választott élménybeszámolóinak egy ismeretlen, bizonyára szintén világjáró szerzőtől: „Az utazás talán nem is arról szól, hogy valamivé válj. Az utazás talán arra szolgál, hogy ledobálj magadról mindent, ami nem is te vagy, így azzá válhass, aki eredetileg lettél volna.”

A kötet Harmincz Rita 2014 őszén eladta lakását, és felmondott munkahelyén, hogy nyakába, hátára vehesse az alacsony költségvetésű utak elengedhetetlen kellékét, a hátizsákját. Nepál, Kína, Hongkong, Fülöp-szigetek, Vietnam, Kambodzsa, Mianmar, Szingapúr, Malajzia, Indonézia, Kelet-Timor, Srí Lanka, Thaiföld volt az úti cél, s ezekben az országokban szerzett tapasztalatait osztotta meg könyvében az olvasóival.

Miért Délkelet-Ázsia? Azért, mert ott nincs hideg, változatos és nem utolsósorban pénztárcabarát. Néhány szabály a könyvet olvasva: úgy találunk olcsó repülőjegyet, ha feliratkozunk a repülőtársaságok hírleveleire, jegyár-összehasonlító oldalakon keresgélünk; a hátizsák súlyáról pedig annyit, hogy kevés ruhát szükséges vinnünk, mert a helyi mosodák olcsón tisztítják cuccainkat. Az okostelefonokra letöltött alkalmazások, mint például valutaváltó, fordítóprogram, offline térkép, képszerkesztő, lámpa stb., megkönnyíthetik az életünket, és érdemes jól tájékozódva a részletekről helyi SIM-kártyát is venni. Indonéziában például három mobiltársaság szolgáltat, de megfelelő térerővel mindegyik csak bizonyos régiókban. Bárhol járunk, legyünk hálásak a wifiért, figyelmeztet az utazó.

Számtalan praktikát ismertet a biztosítások megkötéséhez, a készpénz és a bankkártya használatához, az oltásokhoz, a higiéniával kapcsolatosan. Kendőzetlenül ír róla, hogy a bejárt országok zömében mások a szokások, így kiderül többek között, hogy a szellentés, böfögés, csámcsogás s az intim zóna hiánya hétköznapi dolog ezeken a helyszíneken.

S vannak egyéb kihívások: férgek, lárvák, betegségek. Tény, hogy Délkelet-Ázsiában nagyobb például a szúnyog által terjesztett betegségek fertőzésének a veszélye, otthon viszont influenzajárvány van, mérlegel a könyv szerzője. Igen, más a közeg, másképp kell vigyázni. Általában nem érdemes egyedül mászkálni a sötétben, vagy kihívóan öltözni. Az is kiderül a könyvből, hogy írója általában a megérzéseire hallgat utazásai során.

A „sárga ruhás lány” szerint egyébként az utazáshoz egyáltalán nem kell annyi pénz, mint sokan hiszik. Mármint ahhoz a hátizsákos, szabad utazáshoz, amelyet ő művel. Azt csinálja, amit a helyiek. Kifőzdében vagy utcán eszik, a tömegközlekedést használja, ha van rá mód, nem fizet – vagy csak nagyon keveset – a szállásért, a repülőjegyekkel pedig addig kalkulál, amíg meg nem találja a nagyon olcsó fapados járatokat. Ha nem muszáj, nem repül, hanem busszal vagy hajóval megy tovább. Kiszámolta, ha a repülőjegyeket is belevesszük, napi 25 dollár (körülbelül hétezer forint) az átlagos költése.

Vajon miben változtatta meg a sok utazás a szerzőt? Mindenképpen pozitív és személyiségformáló hatása van, elfogadóbbá és nyíltabbá teszi az embert, vallja. Azzal, hogy kitágulnak a határok, gondolkodásmódot is tud változtatni. Meglelhetjük a valódi értékeket a világban a televízió bámulása és a tárgyi javak felhalmozása nélkül. Türelmesebb, hálásabb és alázatosabb lett, le tud lassítani, és észreveszi, mi van körülötte: örülni az esőnek is például, és élvezni, ahogy végigcsepereg az arcon.

Valahol megkérdezték tőle, honnan jött a „sárga ruhás lány” elnevezés. Egy nyelvtanulók számára készült interjúban beszélt utazásairól. Sárga ruhában volt azon a nyári napon. Készült egy fotó azzal a képaláírással: „Faggattuk Ritát (sárga ruhában)”. Akkor csapott le rá, hogy az lesz a szerzői neve.

A sárga ruhás lány: Hogyan lettem világutazó (és hogyan lehetsz te is)?. Szerzői kiadás, 2016. 3490 forint

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 18.