Így fürdött saját arcképében Karinthy Frigyes

Feltaláltam magamat. Megyek a szabadalmi irodába és bejelentem – tréfának szánta, de mégis igaz lett. Karinthy Frigyes korának, az 1920–30-as évek Magyarországának megkerülhetetlen alakja volt minden szempontból. Nemcsak a legnagyobb irodalmi karikaturista volt, hanem igazi bonviván és a budapesti éjszakai élet középpontja is. Irodalmi celeb, akit imádtak lencsevégre kapni, a társasági rovatokban kicikkezni. A róla készült fotográfiákból 1982-ben jelent meg gyűjteményes album „Nézzétek meg ezt a fotográfiát” címmel Kovács Ida szerkesztésében, az elmúlt három évtizedben azonban ötven, eddig nem látott Karinthy-fotó is előkerült, amelyek helyet kaptak a mostani, immáron összesen 278 különböző fotót bemutató „Minden másképp van – Karinthy Frigyes összes fényképe” című kötetben.

„Norris úr” és Karinthy Frigyes, London, 1935. szeptember 13. Petőfi Irodalmi Múzeum

Karinthy, „az úszódresszben pózoló pókhasú férfi” Petőfi Irodalmi Múzeum

Portré 1929-ből Petőfi Irodalmi Múzeum

Az Est, a Pesti Napló képes melléklete, a Színházi Élet, a Tolnai Világlapja és a Délibáb oldalain rendszeresen publikáltak fotókat Karinthyról. Dedikálás közben, a nyugatos kollégákkal, fiával, Karinthy Ferenccel, feleségeivel, Judik Etellel és Böhm Arankával. De Karinthy számos újságnak dolgozott is, és a cikkeihez készült pillanatfelvételek is helyet kaptak a most megjelent albumban: például amikor a legendás Metropolisz című film rendezőjét, Fritz Langot fogadta Budapesten, amikor a Folies Bergére igazgatójával pózolt, amikor japán sportolókkal sörözött, vagy épp amikor legjobb barátját, Kosztolányi Dezsőt interjúvolta meg az író Logodi utcai lakásában. De olyan is előfordult, hogy az Angol Parkban virslievő versenyt zsűrizett, vagy hogy csíkos pizsamában grasszált a siófoki sétányon Salamon Bélával és Rejtő Jenővel.

Karinthy Frigyes cowboyjelmezben, Budapest, 1922 körül. Karinthy Márton tulajdona Petőfi Irodalmi Múzeum

Karinthy Frigyes második feleségével, Böhm Arankával 1932 júniusában, Siófokon Petőfi Irodalmi Múzeum

A Színházi Élet 1929. június 9-15. közötti számában megjelent cikkhez készült illusztráció az alábbi képaláírással: „Karinthy az uszodában vagy ahol a legjellemesebb férfi is lejtőre kerület” – a kép a Gellért fürdőben készült Petőfi Irodalmi Múzeum

Nagy Lajos írta róla a Nyugatban: „Mindig szeretett volna valami más is lenni, mint író. Hogy kiváló műveket írt, azt természetesnek, igen egyszerűnek, már-már köznapinak tarthatta s kielégületlen szomjúsággal vágyott valami nagyra: kávéházi sakkbajnok, tornász, tudós, atléta, politikus, repülő, operatőr, énekes, lovag, krakéler, sőt szépember szeretett volna lenni.” A fotográfia pedig megadta a lehetőséget arra, hogy más bőrbe bújjon: láthatjuk bizarr pózokban, cowboyként vagy amatőr bűvészként, amint átszúr egy nőt, de megkettőzi saját fejét is, és pénzt varázsol. De az ünnepelt író jólfésült portréi mellett a hétköznapi Karinthy is visszanéz ránk. Az úszódresszben pózoló pókhasú férfi, aki a medence mellett nem sokat adott a divatra.

Igazi ritkaság a Székely Júlia író-zongoristának dedikált fotográfia: „Székely Jucinak d-mollba átírt szeretettel 929 (sic!) Karinthy Frigyes”. Karinthy utált autogramot osztogatni, csupán négy fotóját szignózta. Sok képet közöltek róla az agyműtétjével kapcsolatban az Estben, például az agyáról készült röntgenfelvételeket, de ezek mellett most olyanok is előkerültek, amelyeket az író svédországi útján, a műtét után készítettek a család norvég rokonai.

Karinthy a Színházi Élet számára készít interjút legjobb barátjával, Kosztolányi Dezsővel. A kép 1933 szeptemberében készült Kosztolányiék Logodi utcai lakásában Petőfi Irodalmi Múzeum

Karinthy Frigyes 1913 körül Budapesten. Csillag Erzsi felvétele, amelyet képeslapként is forgalmaztak Petőfi Irodalmi Múzeum

A „Minden másképp van – Karinthy Frigyes összes fényképe” című album egyik igazi különlegessége, hogy az íróról fellelhető mozgóképek képkockáiból kinagyított felvételek is megtalálhatók benne. Például a Karinthy által írt Fikszírozzák a feleségem! című filmszkeccsből, amelyben Karinthy is szerepel. A filmet 1914. május 22-én mutatták be az Apolló mozgóképszínházban. Az egyik legismertebb felvétel, amikor gyerekekkel hógolyózott, de bekerültek képkockák azokból a felvételekből is, amelyeken a Móricz házaspárral és Kosztolányival vett részt egy Nyugat-matinén, vagy amikor 1931-ben Zeppelinnel repült, és hát persze ahogyan kártyázással múlatja az időt a siófoki Vitéz panzióban, ahol éveken keresztül nyaralt a Karinthy család. De itt készült róla az utolsó felvétel is, a halottas ágyáról. „Senki, aki ismerte, nem látta még arcát ilyen derűsnek és békésnek, ilyen ránctalannak és fenségesen nyugodtnak” – írták róla 1938-ban Az Est magazinban.

